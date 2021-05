Un survivant du goulag chinois révèle des tortures, des viols et des plans d’invasion ⋆ .

Alors que Sayragul Sauytbay était détenue dans un camp de concentration géré par le gouvernement dans la province chinoise du Xinjiang, elle a été forcée de signer un document exigeant sa propre mort si elle parlait des atrocités commises dans le camp. Sans se décourager, depuis son évasion, elle a sensibilisé aux horreurs perpétrées contre le peuple ouïghour, recevant un prix international de femme de courage du secrétaire d’État américain Mike Pompeo en 2020.

Son livre «The Chief Witness: Escape From China’s Modern-Day Concentration Camps», écrit avec la journaliste Alexandra Cavelius, est sorti plus tôt ce mois-ci et est disponible auprès de l’éditeur Scribe. Des extraits publiés samedi par le Daily Mail révèlent des histoires de torture, de prélèvements d’organes, de viols et de plans de domination mondiale des goulags du Parti communiste chinois.

Le département d’État américain a estimé qu’en 2018, le PCC avait forcé peut-être plus de 2 millions de personnes, pour la plupart des musulmans ouïghours, dans des camps dans la province chinoise du Xinjiang. Selon des photos satellites de l’Australian Strategic Policy Institute, le nombre de camps avait atteint 380 en septembre 2020. Sauytbay a été forcée de travailler comme enseignante dans l’un d’entre eux, avant sa libération en 2018 et son évasion en Suède.

Salles de torture et cadavres en voie de disparition

Sauytbay parle d’une chambre de torture qu’elle appelle la «chambre noire», près du poste de garde du camp où elle a été emprisonnée. Les cris venant de la pièce noire «ressemblaient aux cris crus d’un animal mourant», dit-elle. «À la seconde où vous les entendez, vous savez quel genre d’agonie cette personne vit.»

Elle se souvient avoir vu des chaînes sur les murs de la salle noire et des chaises avec «des clous sortant des sièges» où les détenus étaient attachés. Les dispositifs de torture sur les murs «semblaient être du Moyen Âge», y compris des «instruments utilisés pour arracher les ongles des mains et des orteils» et une tige en forme de lance «pour piquer dans la chair d’une personne». Des chaises électriques, «des chaises en fer avec des trous à l’arrière pour que les bras puissent être tordus en arrière au-dessus de l’articulation de l’épaule» et d’autres chaises conçues pour épingler les victimes alignées d’un côté de la pièce.

«Beaucoup de personnes qu’ils ont torturées ne sont jamais revenues de cette pièce», dit-elle. «D’autres ont trébuché, couverts de sang.»

Des ordres secrets exigeaient que tous les prisonniers décédés ou tués «disparaissent sans laisser de trace», se souvient Sauytbay. «Il ne devrait y avoir aucun signe visible de torture sur les corps… Toute preuve, preuve ou documentation devait être immédiatement détruite.»

«Prendre des photos ou des enregistrements vidéo des cadavres était strictement interdit», ajoute-t-elle. Les familles des défunts recevaient soit de «vagues excuses», soit, parfois, «il était simplement préférable de ne jamais mentionner qu’elles étaient décédées».

Entraîné, torturé et violé

Se rappelant l’un de ses «cours» dans les camps, Sauytbay dit: «Je m’écoutais à peine parler de notre patriarche qui se sacrifie Xi Jinping, qui« transmet la chaleur de l’amour avec ses mains » [while] plusieurs des «étudiants» se sont évanouis et sont tombés de leurs chaises en plastique.

Lorsque les prisonniers tombaient inconscients, à cause de l’angoisse ou du stress, les gardiens «ont saisi la personne inconsciente par les deux bras et l’ont traînée comme une poupée, les pieds traînant sur le sol», dit Sauytbay. «Ils ne prenaient pas seulement l’inconscient, les malades et les fous… parfois c’était simplement parce qu’un prisonnier n’avait pas compris l’un des ordres du gardien, émis en chinois.

Sauytbay se souvient qu’une femme de 84 ans a été accusée d’avoir passé un appel téléphonique international. Malgré son refus, les gardiens du camp l’ont punie en lui arrachant les ongles.

Une autre femme, dans la vingtaine, a admis avoir envoyé un message de salutation à un ami pour une fête musulmane à l’adolescence. En guise de punition, les gardiens l’ont violée en groupe, tandis que Sauytbay a été forcée de la regarder. «Pendant qu’ils la violaient, ils ont vérifié comment nous réagissions», se souvient-elle en 2019. «Les gens qui tournaient la tête ou fermaient les yeux, et ceux qui avaient l’air en colère ou choqués, ont été emmenés et nous ne les avons plus jamais revus. “

Prélèvement forcé d’organes

Les détenus en bonne santé et jeunes avaient souvent leurs dossiers médicaux marqués d’un X rouge. «C’était simplement un fait que le Parti prenait les organes des prisonniers», dit Sauytbay. Elle a commencé à soupçonner que ces détenus étaient utilisés de force pour des prélèvements d’organes. Les organes des donateurs musulmans sont souvent préférés par les autres musulmans parce qu’ils sont «halal».

«J’ai réalisé que ces jeunes détenus en bonne santé disparaissaient du jour au lendemain, emmenés par les gardiens», ajoute Sauytbay. «Quand j’ai vérifié plus tard, j’ai réalisé avec horreur que tous leurs dossiers médicaux étaient marqués d’un X rouge.»

Plans pour la domination mondiale

Sauytbay se souvient également avoir vu des papiers classifiés de Pékin exposer un plan pour dépasser l’Europe d’ici 2055. La première étape, parallèlement aux années 2014-2015, a été «d’assimiler ceux qui sont prêts au Xinjiang et d’éliminer ceux qui ne le sont pas».

La deuxième étape a appelé à l’annexion des «pays voisins» entre 2025 et 2035. La Chine a déjà commencé à tester ses frontières. En 2020, le gouvernement chinois a construit 11 bâtiments à l’intérieur du district népalais de Humla et a nié la revendication du Népal sur le district. La même année, le PCC a adopté une loi de «sécurité» sur Hong Kong et l’a utilisée pour inculper et emprisonner les législateurs et militants pro-démocratie.

La troisième étape, à franchir entre 2035 et 2055, était «l’occupation de l’Europe».

Les pays occidentaux ne peuvent pas se permettre – moralement ou pratiquement – de fermer les yeux sur les abus du gouvernement chinois contre son propre peuple, dit le survivant. «La situation actuelle a déjà dépassé les questions ethniques et religieuses», a déclaré Sauytbay à Radio Free Asia en 2020. «[It] a atteint un niveau de tragédie humanitaire. »

Elle Reynolds est stagiaire au Federalist et senior au Patrick Henry College, étudiant le gouvernement et le journalisme. Vous pouvez suivre son travail sur Twitter à @_etreynolds.