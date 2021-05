Un suspect a tué un sans-abri “ comme pratique ” avant de tuer son ex-femme: les procureurs ⋆ .

Un homme de Washington est accusé d’avoir tué par balle un sans-abri comme pratique avant de retourner l’arme sur son ex-femme.

Un procureur a allégué vendredi que le 3 avril 2020, Nathan Beal, 36 ans, mortellement abattu Andrew Bull, 30 ans, dans la tête. Quelques mois plus tard, il aurait tiré et tué son ex-femme qui est également la mère de ses enfants, selon The Chronicle.

Lire la suite: Le juré Chauvin défend la participation à la manifestation de Washington

Les enquêteurs ont pu relier les décès dus aux enveloppes d’obus retrouvées dans les deux scènes. Une arme de poing Ruger de 9 mm trouvée à la résidence de Beal était liée aux douilles. Il avait récemment acheté l’arme à feu avec sa nouvelle petite amie.

(Crédit: capture d’écran)

“Nous pensons que le meurtre a été commis par M. Beal comme pratique”, a déclaré le procureur Dale Nagy.

Le corps de Bull a été retrouvé dans une ruelle de Spokane, située à l’est de l’État. Beal a confié à un individu avec qui il était incarcéré qu’il était «curieux» et que le tir de Bull était pour «s’entraîner».

Avant les meurtres, il aurait emmené ses enfants dans un camp de sans-abri et aurait mentionné avoir tué des gens là-bas. Beal est toujours détenu sous caution d’un million de dollars et a été officiellement accusé du meurtre de son ex-femme en août. Il n’a pas été officiellement inculpé du meurtre de Bull mais est répertorié comme suspect, par PERSONNES.

Beal aurait tué par balle son ex-femme Mary Schaffer dans la tête le 8 août 2020 alors qu’elle allait chercher leurs enfants. Heureusement, les enfants seraient en sécurité.

Lire la suite: Un homme géorgien tue sa petite amie, tire sur la police avant de se suicider

Un GoFundMe créé pour soutenir les enfants désormais sans mère mentionne que Schaffer était nerveuse à l’idée de récupérer ses enfants de Beal.

«Mary a pris une voiture de location et s’est dirigée vers son ex. Mary était nerveuse parce que ses précédents échanges de garde ne se sont pas bien déroulés et elle avait une peur très réelle pour sa vie, mais devait aller chercher ses enfants », lit-on dans le GoFundMe. Au moment de la publication de cet article, il n’avait pas atteint son objectif de 20 000 $.

«Craignant pour sa sécurité, elle a choisi de rencontrer son ex-mari dans un lieu public à Browne’s Addition, à l’extérieur de l’appartement de l’ex-mari. Le dernier texto que la famille et les amis ont reçu de Mary était juste avant midi disant qu’elle était arrivée. Dès lors, la famille n’a plus entendu parler de Mary et a commencé à appeler la police craignant le pire. Les soupçons de la famille ont été confirmés lorsque les nouvelles ont rapporté une femme décédée près d’un immeuble. Heureusement, les enfants de Mary ont été retrouvés en sécurité, mais Mary a été retrouvée décédée dans sa voiture de location. La famille de Mary a le cœur brisé. Mary était une âme incroyable, gentille et aimante. Mary aimait peindre, passant du temps avec ses enfants et son partenaire, Justin.

Mary Schaffer (Crédit: GoFundMe)

Les procureurs ont fait pression pour que les affaires soient combinées afin que Beal puisse être inculpé pour les deux meurtres l’automne dernier, mais un juge a repoussé en disant que ce serait «un préjudice injuste pour le jury», selon The Chronicle.

Le défenseur public du suspect, Stéphanie Cady, revendiqué Shane Phillipy– la connaissance de la prison qui a dit que Beal a avoué la fusillade – n’est pas crédible. Cady a accusé Phillipy «très probablement pas un témoin crédible» en partie à cause de ses «antécédents criminels importants».

Beal doit subir son procès le 4 octobre.

«Il y aura un préjudice indu si ces affaires sont jointes», a déclaré Cady.

Êtes-vous abonné à Podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager