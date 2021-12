Un suspect arrêté dans la mort par balle de l’épouse de Clarence Avant, Jacqueline

Un suspect a été placé en garde à vue dans la mort par balle d’une légende de la musique Clarence Avantla femme de, Jacqueline … TMZ a appris.

Des sources familiales ayant une connaissance directe nous disent qu’un homme a été arrêté en lien avec le meurtre.

TMZ a révélé l’histoire, Jackie, 81 ans, a été tuée par balle dans la maison du couple à Trousdale Estates à Beverly Hills mercredi matin. À l’époque, on nous a dit qu’au moins un suspect était entré dans la maison. Une porte de verre brisée semblait être le point d’entrée.

De plus… un agent de sécurité privé de l’Avant était de service et a été visé, mais n’a pas été touché et n’a pas riposté. On ne sait pas si le garde était armé.

Clarence n’a pas été blessé lors de l’attaque.

Le service de police de Beverly Hills tiendra une conférence de presse à 12 h 30, heure du Pacifique, pour révéler des informations sur l’arrestation.

Lors d’une conférence de presse mercredi, le chef de la police de Beverly Hills Mark Stainbrook a partagé un message de la famille, mais n’a pas voulu partager les détails de l’enquête ou qui était impliqué.

Parmi les hommages à Jacqueline figurait l’un de l’ancien président Bill Clinton, qui a déclaré: « Jackie Avant était une femme merveilleuse, une excellente partenaire pour Clarence et la mère d’Alex et Nicole, une citoyenne active et une amie chère à Hillary et moi pendant 30 ans. Elle a inspiré l’admiration, le respect et l’affection à tous ceux qui ont connu elle. Nous avons le cœur brisé. Elle nous manquera profondément.

