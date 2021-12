Un suspect arrêté dans une embuscade mortelle contre l’adjoint du shérif de Houston

Atkins a été tué alors qu’il travaillait dans une boîte de nuit de Houston avec d’autres officiers.

La police de Houston a appréhendé l’homme qui, selon elle, était à l’origine de l’embuscade et du meurtre du 16 octobre d’un adjoint du shérif du comté de Harris, au Texas.

L’homme est accusé d’avoir tiré avec une arme à feu dans le meurtre de l’adjoint Kareem Atkins, qui a été pris en embuscade, abattu et tué alors qu’il travaillait « des emplois supplémentaires liés à la police » avec deux autres députés à la discothèque 44 North Bar and Lounge à Houston.

Atkins, 30 ans, a laissé derrière lui une femme, un fils de 6 mois et une fille de 2 ans, a rapporté KHOU 11.

Le 20 octobre, la police de Houston a offert jusqu’à 75 000 $ pour des informations menant à l’arrestation des suspects de la fusillade.

« Nous tenons à remercier le bureau du shérif du comté de Fort Bend et le bureau du procureur du comté de Harris pour leur collaboration et le travail remarquable de nos détectives des homicides HPD », a déclaré le département dans un communiqué sur Twitter.

Pct du comté de Harris. 4 députés pleurant la perte d’Atkins après avoir été tué par balle le 16 octobre 2021.Marie D. De Jesús/Houston Chronicle via AP Atkins a laissé derrière lui une femme et deux jeunes enfants.Marie D. De Jesús/Houston Chronicle via AP

Un point de presse sur l’affaire aura lieu plus tard dans la semaine, a annoncé la police.