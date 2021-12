Un suspect arrêté en lien avec le meurtre de Jacqueline Avant

Crédit photo : Netflix

Un suspect a été arrêté en lien avec le meurtre de Jacqueline Avant, épouse de Clarence Avant.

La police de Beverly Hills a arrêté Aariel Maynor, 29 ans, qui aurait abattu Avant après avoir fait irruption chez elle. Avant était l’épouse du ‘Black Godfather’ Clarence Avant. Maynor a été arrêté après s’être tiré une balle dans le pied lors d’un autre cambriolage dans les collines d’Hollywood une heure seulement après avoir tué Avant.

Après la fusillade, les caméras ont attrapé le véhicule de Maynor qui conduisait vers l’est de Beverly Hills. Le chef de la police, Mark Stainbrook, a déclaré que vers 3h30 du matin, la police d’Hollywood a répondu à une fusillade dans les collines d’Hollywood. Ils ont trouvé Maynor, qui s’était tiré une balle dans le pied en volant des objets dans une maison là-bas. Il a été arrêté par le département de police de Los Angeles et reste en détention.

Les enquêteurs ont saisi le véhicule de Maynor, qui contenait également un AR-15. Le calibre de l’arme correspond aux balles tirées sur la maison Avant, mais les rapports balistiques complets n’ont pas été achevés. Selon Stainbrook, Maynor a un casier judiciaire étendu et est actuellement en liberté conditionnelle.

Les archives judiciaires montrent qu’il a été arrêté pour vol qualifié, violence domestique et vol qualifié. Il a été condamné à cinq ans en 2013 et a été libéré sur parole en 2018. Il est retourné en prison pour une autre peine de quatre ans pour vol au deuxième degré. Il a été mis en liberté conditionnelle le 1er septembre et a été enregistré comme transitoire.

Jacqueline Avant a été abattue chez elle à Maytor Place vers 2 h 20 du matin. Un agent de sécurité privé a appelé la police et signalé un coup de feu. Avant a été emmenée au centre médical Cedars-Sinai où elle est décédée, à l’âge de 81 ans.

La fille des Avants, Nicole, est mariée au PDG de Netflix, Ted Sarandos. Netflix a produit un documentaire de 2019 sur The Black Godfather, détaillant la vie de Clarence Avant et son impact sur l’industrie de la musique. Clarence a aidé à lancer les carrières de Bill Withers, du guitariste Dennis Coffey, des producteurs Jimmy Jam et Terry Lewis, Kenneth ‘Babyface’ Edmonds, Darryl ‘LA’ Reid et bien d’autres.