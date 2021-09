Un suspect arrêté pour vol de guitares et d’armes à feu d’un musicien

Un suspect a été arrêté dans le cadre d’un cambriolage à Nashville qui a laissé un musicien en herbe sans ses guitares et plusieurs autres objets dans sa maison. Le vendredi 19 août, la police du métro de Nashville a arrêté Raymond Worden, Jr., 30 ans, en lien avec le crime qui s’est produit dans le quartier de Paragon Mills à la mi-août. Il a été inculpé de crime aggravé de cambriolage, selon le média local WKRN News 2.

L’arrestation a eu lieu quelques jours seulement après que la victime, le musicien Nick Britt-Cunningham, a signalé le crime et partagé des séquences vidéo de sa caméra Ring avec la police. Les images montraient les deux suspects, dont l’accusé Worden Jr., pénétrant par effraction chez Britt-Cunningham par une porte dérobée alors qu’il était au Jiu Jitsu. Les deux suspects ont d’abord frappé à la porte pour voir s’il y avait quelqu’un à la maison, et après avoir entendu le chien du propriétaire aboyer, ils sont allés à l’arrière de la maison, où ils sont entrés. Selon Britt-Cunningham, les suspects “ont utilisé une scie pour essayer de couper le boulon, et je ne sais pas s’ils ont juste coupé assez pour le rendre sauvage ou quoi, mais ils ont ensuite pris quatre à cinq coups de pied aussi durs qu’ils pourrait peut-être.”

ALERTE AU CRIME : Un musicien veut récupérer ses guitares et ses armes sentimentales après que des cambrioleurs aient utilisé une scie pour les aider à défoncer une porte dans le quartier de Paragon Mills. Le propriétaire était à Jui Jitsu quand c’est arrivé, mais tout a été filmé. La police a des pistes solides ! @nc5 pic.twitter.com/RT5lOD2SKr – Alexandra Koehn (@NC5_AKoehn) 19 août 2021

Les suspects ont ensuite pu être vus en train de transporter plusieurs objets, dont plusieurs guitares, dont certaines étaient signées par des célébrités, dont Anna Nicole Smith. Les voleurs ont également emporté des amplis, son journal de plongée sous-marine et plusieurs armes à feu. Britt-Cunningham, qui travaille également comme instructeur d’armes à feu, a déclaré qu’il gardait les armes à feu dans une zone de stockage verrouillée à l’intérieur de la maison, utilisée pour l’entraînement aux armes à feu.

“Sept guitares différentes, elles signifient toutes quelque chose, mais deux d’entre elles sont super importantes. Elles sont rares et chères, et c’étaient en fait des cadeaux. L’une était la première guitare que j’aie jamais jouée, j’étais en 6e, première guitare électrique, ” Britt-Cunningham a déclaré à News Channel 5 ses guitares volées. “C’est un peu décourageant. Et puis un autre qui m’a été donné par un homme qui est décédé l’année dernière en fait le 21, samedi, il est parti un an … il a travaillé avec BB King, et je ne peux pas récupérer ces choses.”

Selon un mandat d’arrêt, Worden, Jr. a été placé en garde à vue après qu’un téléspectateur de News 2 l’ait identifié comme l’un des suspects après avoir regardé les informations diffusées sur le cambriolage. La police s’est ensuite rendue à l’appartement de Worden et a fouillé la résidence. Ils ont récupéré l’une des guitares, un pédalier et un étui à fusil noir, qui avaient été pris au domicile de Britt-Cunningham. Worden a été arrêté et incarcéré à la prison de Metro vendredi matin pour vol avec effraction. Sa caution a été fixée à 6 000 $. Le deuxième suspect n’a pas encore été placé en garde à vue, bien que News 2 rapporte que des détectives ont déclaré avoir identifié le deuxième suspect.