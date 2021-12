Un suspect dans l’exécution de jour d’un homme de Chicago avait un long dossier d’arrestation

Le suspect accusé d’avoir tiré et tué Woom Sing Tse, 71 ans, au milieu de la journée à Chicago cette semaine avait été arrêté au moins quatre fois auparavant, deux de ces infractions étant liées aux armes à feu.

Alphonso Joyner, 23 ans, aurait abattu Tse depuis son véhicule près de l’école primaire de Haines pendant la récréation mardi. Joyner est photographié sur des images de caméras de surveillance sortant d’une berline argentée pour tirer à nouveau sur Tse avant de sortir vers l’autoroute Kennedy où il a ensuite été appréhendé, avec une arme de poing et un chargeur étendu.

La police de Chicago a déclaré qu’il n’y avait aucun motif connu dans l’immédiat.

L’homme qui a exécuté Woom Sing Tse, 71 ans, dans le quartier chinois de Chicago, a été arrêté quatre fois récemment, deux fois pour possession illégale d’une arme à feu avec un silencieux et un viseur laser. https://t.co/5XL6ZGo6f6 – Zaid Jilani (@ZaidJilani) 9 décembre 2021

« Tse a été transporté à l’hôpital Stroger où il a été déclaré mort », a rapporté WGNTV.

« C’était un homme qui est venu dans ce pays avec seulement quelques dollars dans ses poches et grâce à son travail acharné et son esprit, il a réalisé le rêve américain », a déclaré mercredi soir le surintendant de la police de Chicago, David Brown. « Monsieur. Tse a construit une maison et a subvenu aux besoins de sa famille. C’était un père, un mari, un grand-père, un homme de la communauté, un Chicagoan.

La nouvelle survient quelques semaines seulement après que Darrell Brooks Jr., 39 ans, un criminel de carrière avec une feuille de rap datant de 1999, soit entré dans le défilé de Noël annuel de Waukesha, dans le Wisconsin, tuant six personnes, dont un garçon de 8 ans. . Brooks venait de déposer une caution quelques jours avant le défilé après que le bureau du procureur du district de Milwaukee ait ignoré ses précédentes accusations de saut sous caution pour lui accorder la liberté. Brooks venait d’être inculpé le 5 novembre de deux crimes et trois délits après un incident de violence domestique au cours duquel il aurait également résisté à un policier.

Le procureur du comté de Milwaukee, John Chisholm, avait précédemment affirmé que ses politiques de libération sous caution laxistes finiraient par tuer quelqu’un, « c’est garanti ».

« Est-ce qu’il y aura un individu que je détournerai ou que je mettrai en [a] programme de traitement, qui va sortir et tuer quelqu’un ? » il a admis avec désinvolture au Milwaukee Journal Sentinel en 2007. « Vous pariez. Garanti. C’est garanti. Cela n’invalide pas l’approche globale.

