Un suspect dans l’incendie d’un arbre de Noël de Fox News a été identifié

Un suspect est en détention après qu’un grand arbre de Noël à l’extérieur du siège de Fox News à New York a été incendié tôt mercredi matin. Le département de police de New York a confirmé quelques heures plus tard qu’un homme de 49 ans, identifié comme Craig Tamanaha, avait été identifié comme suspect et arrêté en lien avec l’incendie. Tamanaha a fait face à de nombreuses accusations.

L’arrestation de Tamanaha est intervenue quelques heures seulement après que l’arbre de 15 mètres de haut – situé au centre de Fox Square à Manhattan, à l’extérieur du bâtiment de la 6e Avenue qui abrite Fox News, le Wall Street Journal et le New York Post – ait pris feu juste après minuit mercredi matin. Les flammes se sont rapidement propagées, avec des photos et des vidéos de la scène montrant la moitié supérieure de l’arbre englouti par les flammes. Les secours sont arrivés sur les lieux et les pompiers ont rapidement éteint l’incendie.

🚨#BREAKING : le sapin de Noël de Fox News a pris feu devant leur QG sur l’Avenue des Amériques #Manhattan l #Newyork Shannon Bream annonce lors de Fox News Night que l’arbre de Noël de Fox News a pris feu devant leur siège sur l’Avenue of the Americas. pic.twitter.com/FURa4Vo20W – RAWSALERTS (@rawsalerts) 8 décembre 2021

Dans une déclaration plus tard dans la matinée, le NYPD a confirmé qu’un suspect avait été arrêté. NBC News a rapporté que le NYPD a déclaré que les membres de la sécurité de Fox News avaient repéré un homme escaladant l’arbre de Noël vers 00h15. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont vu un homme s’enfuir de la scène. L’homme a été rapidement appréhendé. L’agent n’a pas immédiatement divulgué l’identité de l’homme, le porte-parole du NYPD, le détective Adam Navarro, déclarant à NBC News qu’à 5 heures du matin, des accusations étaient toujours en instance.

Peu de temps après, le NYPD a identifié le suspect comme étant Tamanaha, qui est sans abri, avec une dernière adresse connue à Brooklyn, a rapporté ABC 7. Les autorités ont déclaré que Tamanaha semble avoir agi seul. Tamanaha fait maintenant face à plusieurs chefs d’accusation, notamment de méfait criminel, de mise en danger imprudente, d’incendie criminel, de nuisance criminelle, de mise en danger d’autrui, d’intrusion criminelle, de falsification criminelle et de conduite désordonnée. Il doit comparaître devant le tribunal mercredi. Le média a rapporté que Tamanaha avait déjà été arrêtée trois fois, dont deux pour possession de drogue et une pour intoxication publique.

L’arbre de Noël, qui a été gravement endommagé à la suite de l’incendie, mesure 50 pieds de haut et est situé dans ce que News Corporation appelle Fox Square à l’extérieur de son siège social. Les trois figurent en bonne place sur Fox News, qui a organisé une cérémonie d’illumination des arbres dimanche soir. L’arbre à thème All-American est décoré en rouge, blanc et bleu et comporte 10 000 ornements en verre et 100 000 lumières. Il a fallu 21 heures aux ouvriers pour assembler les décorations, a rapporté Fox News.