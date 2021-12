Un suspect de 14 ans arrêté après une fusillade dans un dépanneur du Texas qui a fait 3 morts et 1 blessé

Un suspect de 14 ans dans une fusillade dimanche soir qui a tué trois adolescents et blessé un autre dans un dépanneur du Texas a été arrêté en vertu d’un mandat en cours, ont annoncé les autorités.

« Il y a 30 minutes, nous avons procédé à une arrestation. Quelqu’un que nous soupçonnons d’être le tireur. C’est un adolescent de 14 ans », a annoncé le chef de la police de Garland, Jeff Bryan, lundi après-midi lors d’une conférence de presse.

Bryan a précisé plus tard que le suspect n’avait pas encore été inculpé dans les meurtres, mais il a été arrêté en vertu d’un mandat en cours.

Son identité et celles des victimes n’ont pas été divulguées. Bryan a déclaré que les victimes tuées avaient entre 14 et 16 ans. Un jeune de 15 ans qui travaillait dans le magasin a été blessé, a déclaré Bryan.

Toutes les victimes étaient des garçons latinos, a déclaré Bryan. La police sait que deux des adolescents étaient entrés ensemble dans le dépanneur. Mais la victime de 14 ans « était juste là pour commander de la nourriture pour sa famille », a déclaré Bryan.

Le suspect de tir a utilisé un pistolet de calibre 40 avec un chargeur allongé. Le suspect a tiré au moins 20 coups, a déclaré Bryan.

« On veut savoir pourquoi. Nous n’avons pas de réponse au pourquoi. Nous essayons de comprendre cela », a déclaré Bryan. « Quand ce sont des enfants, quand ce sont des enfants de 14 et 16 ans qui commettent des actes, et des victimes d’actes, c’est encore plus difficile pour nous de comprendre cela. »

Au cours de la conférence de presse, Bryan a déclaré que la police recherchait un homme « personne d’intérêt ».

Les agents sont intervenus sur les lieux à Garland, au nord-est de Dallas, peu après 19h30, selon le service de police de la ville de banlieue.

Ils ont trouvé quatre hommes à l’intérieur du magasin qui avaient été abattus. Trois ont été déclarés morts sur les lieux, tandis que la quatrième victime a été transportée à l’hôpital, a indiqué la police de Garland dans un communiqué.

La vidéo de surveillance récupérée dans le magasin montrait les quatre personnes filmées à l’intérieur du magasin. La vidéo montrait ensuite un « homme à la peau claire sortir d’une camionnette Dodge blanche à 4 portes, ouvrir les portes d’entrée du dépanneur et commencer à tirer avec une arme à feu, frappant les victimes », selon le communiqué.

On pouvait le voir remonter dans le camion blanc du côté passager avant que le camion ne décolle, fuyant les lieux « à grande vitesse », a indiqué la police.

Un quatrième homme a été transporté à l’hôpital dans un état critique, tandis que le tireur est toujours en fuite, a indiqué la police. (via NBC5 DFW)

Le suspect a été vu pour la dernière fois portant une casquette de baseball, un masque chirurgical bleu et un short de sport de couleur foncée. Il ne portait pas de chemise, selon la police.

« L’enquête reste active et les détectives tentent toujours de déterminer ce qui a conduit à la fusillade », a déclaré la police, exhortant toute personne disposant d’informations à appeler le service de police de Garland au 972-485-4840. Les informateurs peuvent également déposer des rapports de manière anonyme en appelant Garland Crime Stoppers au 972-272-8477 (TIPS).

Une récompense pouvant aller jusqu’à 5 000 $ est offerte pour toute information menant à l’identité et à l’arrestation du suspect.