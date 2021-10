Un suspect de DC abattu après avoir conduit avec un policier à l’intérieur de son véhicule: « Littéralement kidnappé »

Le département de la police métropolitaine (MPD) de Washington, DC enquête sur un incident de vendredi au cours duquel un policier a tiré sur un suspect après que celui-ci a tenté de fuir les autorités.

Les agents répondaient aux informations faisant état d’un suspect armé, Natango Robinson, pourchassant un autre homme juste avant 17 heures vendredi.

Lorsque les agents sont arrivés et ont localisé Robinson, 35 ans, une « lutte s’est ensuivie et le suspect a pu s’enfuir des agents » et monter dans son véhicule, a déclaré le service de police de DC dans un communiqué de presse.

Alors que les agents sont entrés dans le véhicule de Robinson pour tenter de le faire sortir, le suspect a commencé à conduire avec un agent toujours à l’intérieur de sa voiture. Deux autres officiers « ont été jetés au sol » alors que le Robinson filait.

L’officier à l’intérieur du véhicule de Robinson « a donné de nombreux ordres au suspect pour qu’il arrête le véhicule et le suspect n’a pas obtempéré », a déclaré le MPD dans son communiqué de presse. À ce moment-là, l’agent a tiré sur le suspect, est sorti du véhicule et s’est précipité sur la chaussée alors que le suspect fuyait à nouveau les autorités avant de se rendre finalement à l’hôpital pour recevoir des soins pour ses blessures.

Les deux policiers qui ont été jetés au sol ont été transportés à l’hôpital et le troisième policier qui a tiré sur le suspect a été légèrement blessé.

Véhicule Natango Robinson (DC Metropolitan Policee Department)

« Je pense que cela témoigne vraiment de l’audace de cet individu de poursuivre quelqu’un dans la rue avec une arme à feu en plein jour », a déclaré le chef du MPD, Robert Conte, aux journalistes après l’incident, selon WJLA, une station ABC locale.

Conte a ajouté: « L’officier a en fait été littéralement kidnappé, si vous voulez, sur le siège arrière du véhicule alors que ce type descend à deux ou trois pâtés de maisons du point initial de l’arrêt. »

Robinson est accusé d’avoir agressé un policier alors qu’il était armé, d’enlèvement alors qu’il était armé, de possession illégale d’une arme à feu et de plusieurs autres chefs d’accusation. L’officier qui a tiré sur le suspect a été mis en congé conformément à la politique du MPD, et les enquêteurs examinent les images de la caméra corporelle.