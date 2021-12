Un suspect de délit de fuite en Floride a été filmé par un tribunal

Le suspect de délit de fuite en Floride qui aurait été impliqué dans un accident qui a tué deux enfants et en a blessé quatre a été vu sur vidéo en train de sortir d’une comparution devant le tribunal après une explosion dans la salle d’audience.

Sean Charles Greer, 27 ans, a été arrêté mardi après que la police a déclaré que des preuves physiques de la scène de l’accident de lundi à Wilton Manors avaient conduit des détectives à lui. Il a été sorti de la salle d’audience après s’être apparemment opposé à la procédure. Le South Florida Sun-Sentinel a qualifié sa comparution devant le tribunal de « brève mais dramatique ».

« Nous semblons l’avoir perdu pendant un moment », a déclaré le juge Joseph Murphy lors de l’audience enregistrée sur vidéo. Quelqu’un a alors dit à Murphy : « Votre honneur, il s’est éloigné. Il ne voulait pas revenir devant le juge. »

Sean Charles Greer, 27 ans, est accusé d’avoir labouré un groupe d’enfants au coin de sa maison. (Bureau du shérif du comté de Broward)

Greer aurait avoué son implication dans l’accident. Son défenseur public a déclaré que son client souffrait d’asthme, de dépression et d’insomnie, a rapporté le journal. Les autorités ont déclaré que Kylie Jones, 5 ans, et Andrea Fleming, 6 ans, avaient été tuées dans le délit de fuite. Le conducteur d’une Honda Accord 2009 aurait fait une embardée autour d’un autobus de Broward County Transit qui tournait, serait monté sur le trottoir et aurait traversé les enfants.

Greer a pris la fuite et sa voiture a ensuite été localisée à Wilton Manors, une banlieue de Fort Lauderdale, ont indiqué des responsables. Le véhicule a subi des dommages qui semblent indiquer qu’il a été impliqué dans l’accident. Le pare-chocs avant de la voiture manquait. Il avait été retrouvé sur les lieux du crash.

Le permis de conduire de Greer en Floride est suspendu depuis 2016, ont annoncé les procureurs. Il fait également l’objet d’arrestations, notamment pour possession de cannabis, petits larcins et conduite avec permis suspendu, datant de 2013.

Sa prochaine comparution devant le tribunal est le mois prochain.

