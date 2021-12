Un suspect de meurtre à l’université de Columbia attend d’être inculpé

Alors que le suspect derrière le coup de couteau mortel de jeudi d’un étudiant diplômé de l’Université de Columbia attendait une comparution devant le tribunal samedi, le campus a pleuré un autre camarade de classe assassiné – et a exigé que l’école intensifie sa sécurité.

« Prenez la responsabilité de cela. À l’Université Columbia, ce sont les meilleurs étudiants du monde. Vous devez les protéger », a déclaré Roberto Donnianni, 40 ans, un scientifique qui a fréquenté Columbia de 2011 à 2018. « Chaque étudiant paie 80 000 $ pour venir ici. La vie des gens vaut bien plus que cela. C’est juste inacceptable. Quelle est la responsabilité qu’ils prennent ? »

Davide Giri, 30 ans, a été tué jeudi soir près de Morningside Park dans le cadre d’une série d’attaques dans le haut de Manhattan qui a également laissé un autre homme hospitalisé avec un coup de couteau.

La tragédie a rappelé des souvenirs effrayants du meurtre en décembre 2019 de Tessa Majors, une étudiante de 18 ans du Columbia Barnard College qui a été mortellement poignardée lors d’un vol raté à seulement un pâté de maisons du campus, également près de Morningside Park.

« C’est dangereux. Ça l’a toujours été. Ce n’est pas la première personne », a déclaré l’épouse de Donnianni, Giulia Papiani, 38 ans, scientifique associée, faisant référence à Majors.

Davide Giri, un étudiant diplômé de 30 ans, a été poignardé à mort par le suspect présumé Vincent Pinkney à l’intérieur de Morningside Park le 2 décembre 2021.Twitter / Davide Giri

Le suspect Vincent Pinkney a été arrêté 11 fois depuis 2012 pour vol qualifié et voies de fait, selon la police.

Le tueur accusé de Giri, Vincent Pinkney 25 ans, a été emmené du tribunal pénal de Manhattan à l’hôpital presbytérien de New York-Lower Manhattan samedi avec des douleurs à la poitrine, retardant sa mise en accusation prévue pour meurtre.

Il est également accusé d’avoir poignardé Roberto Malaspina, un étudiant de Columbia, arrivé à New York de son Italie natale à peine 24 heures plus tôt. Dans un e-mail aux étudiants samedi après-midi, Columbia a déclaré que le NYPD instituerait des patrouilles temporaires de 24 heures à Morningside Park, à la suite des récentes violences.

« Nous sommes tous préoccupés par la sécurité de notre campus et des quartiers environnants. Columbia travaille directement avec le service de police de New York et les responsables de la ville pour réfléchir aux besoins de chacun. Il y aura plus à rapporter sur ces discussions sous peu », a déclaré le président de Columbia Lee Bollinger dans l’e-mail.

Le tueur présumé Vincent Pinkney est membre du gang Every Body Killas affilié à Bloods à Manhattan.Christopher Sadowski

Mais certains pensaient que les mesures de sécurité étaient trop peu nombreuses, trop tardives.

« L’Université Columbia a des milliards de dollars qu’elle peut dépenser pour que tout le monde se sente en sécurité », a déclaré Donnianni, qui a ajouté que le message de l’école aux étudiants entrants lors de l’orientation était : « S’ils vous arrêtent, ils demanderont un portefeuille et un téléphone portable, donnez-le pour eux. »

Donnianni a dit qu’il était italien de naissance, tout comme Giri.

Pinkney est escorté du 26e commissariat du NYPD le 3 décembre 2021.Christopher Sadowski Tessa Majors, alors étudiante de première année au Barnard College de l’Université Columbia, a été mortellement poignardée à Morningside Park le 11 décembre 2019.Instagram

« En tant qu’Italien, j’ai emménagé ici à 30 ans, le même âge que lui. J’ai marché ici plusieurs fois », a-t-il déclaré. « C’est navrant pour moi qu’il ait été tué ici. … Je suis venu ici comme lui avec des rêves. Vous ne pensez jamais dans vos rêves que quelqu’un va venir vous tuer.

Mitch Kim, 32 ans, étudiant à la Columbia Business School de Stamford, dans le Connecticut, fulminait : « Le fait est qu’un incident similaire s’est produit il y a deux ans. Maintenant, ils renforcent la sécurité ?

« Après quelques mois, ça va revenir à il y a deux ans. Tout cela pourrait être temporaire et cela me préoccupe », a déclaré Kim. « Soit plus de flics, soit de sécurité. Pas pour des raisons de relations publiques, faites-le.

Un autre étudiant en commerce de Columbia, Fawad Piracha, 29 ans, a déclaré: « Il aurait probablement dû y avoir plus de sécurité, plus de surveillance. »

Pinkney a « plaidé » et refuse de parler, selon des sources chargées de l’application des lois – au moins l’une d’entre elles pensait que l’accusé était peut-être drogué par le PCP ou le K2 au moment des meurtres.

L’avocat Gregory Johnson a déclaré qu’il était « à peu près sûr » qu’il allait mourir après sa rencontre avec le poignard présumé Vincent Pinkney.Avec l’aimable autorisation de Greg Johnson

Davide Giri était titulaire d’un doctorat. candidat en informatique à Columbia University.Davide Giri / Facebook

L’homme de Manhattan, qui serait affilié au gang EBK, ou Every Body Killas, n’a eu aucune activité de gang récemment, a déclaré la source, qui a spéculé sur le comportement de Pinkney qu’il était défoncé au moment des coups de couteau.

« Il a dit aux détectives qu’il avait passé son temps avant les coups de couteau à fumer de l’herbe », a déclaré une source au Post. « En ce moment, ils les ont [the stabbings] comme de simples actes aléatoires, sans motif », a déclaré un autre.

Pinkney fait également l’objet d’une enquête pour avoir poignardé un touriste allemand dans le même quartier la veille de l’effusion de sang de jeudi soir.

Pinkney a été inculpé de meurtre et de tentative de meurtre.Christopher Sadowski

Le touriste, Thomas Ambuhler, a déclaré samedi au Post qu’il « guérissait bien » et avait été « invité » par les enquêteurs à fournir un échantillon d’ADN et à confirmer la chronologie de son attaque. Il s’est refusé à tout autre commentaire.

Pinkney n’a pas parlé alors qu’il était transporté vendredi soir hors de la 26e station de la police de New York dans le haut de Manhattan vendredi et escorté jusqu’à une voiture en attente par des détectives. Vêtu d’un costume et d’un masque Tyvek blancs, les journalistes lui ont demandé s’il avait quelque chose à dire – et ont répondu «oui» avant de se tenir comme en transe.

Après avoir regardé les journalistes pendant 30 secondes, il a secoué la tête et est monté dans la voiture. Pinkney a reçu un collier 11 fois depuis 2012 pour des accusations de vol qualifié et d’agression, et il était en liberté surveillée de prison pour avoir battu un homme et lui avoir tailladé le visage en 2013.

Les autorités placent Pinkney dans une voiture tout en l’escortant hors du 26e quartier du NYPD le 3 décembre 2021.Christopher Sadowski

Le Pinkney de 5 pieds 5 pouces et 140 livres aurait poignardé Giri, un docteur en informatique. étudiant, dans le ventre vers 23 heures, à environ quatre pâtés de maisons du campus alors qu’il revenait d’un entraînement de football.

Mortellement blessé, Giri a titubé hors du parc et le long de la 123e rue ouest avant de s’effondrer près de l’avenue Amsterdam. Il a été déclaré mort à l’hôpital Mount Sinai Morningside.

Environ 20 minutes plus tard, Pinkney aurait poignardé Malaspina dans le dos et l’abdomen sur West 110th St. près de Columbus Ave. L’homme de 27 ans était en convalescence à Mount Sinai Morningside.

Un responsable de la police a déclaré qu’un témoin avait décrit le poignardeur accusé comme « sautant, heureux » après l’attaque de Malaspina.

Le président de l’Université de Columbia, Lee Bollinger, a partagé ses « condoléances les plus profondes et les plus sincères » lors d’une veillée sur le campus pour Davide Giri le 3 décembre 2021. . Pinkney fait également face à des accusations de tentative de meurtre, d’agression et de possession criminelle d’une arme après avoir agressé le touriste italien Roberto Malaspina. Steven Hirsch

Les détectives ont des séquences vidéo du meurtre de Giri, en plus des déclarations des témoins, selon des sources. Les agents ont également collecté de l’ADN sous les ongles de Pinkney, ses vêtements et les flics au couteau récupérés lors de son arrestation.

Reportages supplémentaires de Jack Morphet, Georgett Roberts et Craig McCarthy