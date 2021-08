Un suspect de meurtre au Texas obtient une caution après la perte de données policières

Un homme du Texas qui devait être jugé pour meurtre cette semaine a plutôt été libéré sous caution, craignant que les éléments de son affaire ne fassent partie des trésors de données de la police perdues dans le système informatique du département de Dallas.

Un juge du comté de Dallas a accordé une caution à Jonathan Pitts jeudi après que les procureurs ont demandé au juge de retarder son procès alors qu’ils travaillaient avec la police pour déterminer si les éléments de l’affaire faisaient partie des informations perdues pendant que le service de police transférait des données à partir d’un lecteur de réseau informatique. Il n’était pas immédiatement clair quand Pitts sortirait de prison.

La libération de Pitts, qui est inculpé dans la fusillade de Shun Handy en 2019, a été ordonnée alors que les autorités se précipitaient pour déterminer combien de cas auraient pu avoir des preuves disparues dans la perte de données de huit téraoctets. Les procureurs ont déclaré jeudi au juge Ernie White qu’ils avaient besoin de plus de temps pour travailler avec la police afin de vérifier les documents de l’affaire Pitts afin de déterminer si quelque chose avait été perdu.

Le bureau du procureur de district avait contacté le détective des homicides sur l’affaire jeudi pour confirmer que toutes les preuves étaient disponibles pour le procès, a déclaré le département de police dans un communiqué. Le détective a dit qu’il aurait besoin de plus de temps pour confirmer.

Au moment où le détective a confirmé que toutes les preuves étaient disponibles, jeudi à 9 h 50, selon la police, le bureau du procureur de district a dû déposer une requête en prorogation.

Vendredi soir, le sergent de police. Warren Mitchell a déclaré que “tous les éléments de preuve et les données sont disponibles pour les poursuites dans cette affaire de meurtre”.

White a libéré Pitts sans payer de caution parce que la loi de l’État exige qu’une personne soit libérée sous caution si les procureurs ne sont pas prêts au moment du procès, a déclaré son avocat de la défense, George Ashford III, au Dallas Morning News. Le journal a d’abord signalé le soi-disant engagement d’engagement personnel de Pitt.

Le maire Eric Johnson a déclaré que le communiqué soulignait la gravité de la perte de données.

“Les habitants de Dallas méritent des réponses sur ce qui s’est passé, pourquoi le personnel de la ville a gardé le silence pendant des mois et ce qui peut être fait pour résoudre ces problèmes critiques qui affectent la sécurité publique”, a déclaré Johnson dans un communiqué.

Les responsables des technologies de l’information de la ville ont pris conscience du problème le 5 avril. Mais la police et les services informatiques de la ville ne l’ont révélé au bureau du procureur de district que vendredi dernier, après que les procureurs ont demandé pourquoi ils ne pouvaient pas trouver de fichiers informatiques sur les affaires en cours.

Les données perdues comprenaient des images, des vidéos, de l’audio, des notes de cas et d’autres informations recueillies par des officiers et des détectives, a déclaré la police dans un communiqué antérieur. Un employé informatique de la ville transférait les fichiers, auxquels il n’avait pas été consulté depuis six à 18 mois, d’une archive en ligne basée sur le cloud vers un serveur du centre de données de la ville. “L’employé n’a pas suivi les procédures appropriées et établies, ce qui a entraîné la suppression des fichiers de données”, a déclaré la police.

Ashford n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.