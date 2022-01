Un suspect du Connecticut aurait forgé un résultat positif au test COVID pour contourner l’audience sur les obligations avant Noël

Un homme du Connecticut avec un long casier judiciaire a de nouveau été arrêté pour avoir prétendument présenté un faux résultat de test positif au COVID-19 afin d’éviter de se présenter à une audience de caution avant Noël.

Junior Jumpp, 31 ans, de Hartford, Connecticut, a été arrêté mardi et nouvellement inculpé d’un chef de contrefaçon au deuxième degré et d’un chef de fabrication de preuves matérielles.

Les procureurs soutiennent qu’il a fabriqué illégalement une notification de test COVID-19 positive pour éviter de comparaître devant la juge de la Cour supérieure Maureen Keegan lors d’une audience d’examen des obligations prévue le 30 novembre.

Jumpp avait été libéré sous caution après son arrestation dans le cadre de « un certain nombre d’affaires pénales » en instance dans le district judiciaire de la Nouvelle-Bretagne, selon un affidavit d’arrestation. Ses conditions de caution exigeaient qu’il ne soit pas arrêté pour tout autre crime dont la cause probable est trouvée.

Junior Jumpp est actuellement détenu sur une obligation de 25 000 $. (CT Division de la justice pénale)

Le 16 novembre, des membres du département de police de Hartford ont arrêté Jumpp en vertu d’un mandat l’accusant de menace au deuxième degré et de violation de l’ordre public au deuxième degré.

À peine dix jours plus tard, il s’est à nouveau retrouvé en conflit avec la justice lorsque des membres du service de police de South Windsor ont de nouveau arrêté Jumpp le 26 novembre en vertu d’un mandat l’accusant d’entrave à un officier et d’atteinte à l’ordre public au deuxième degré. Jumpp a été condamné à comparaître devant le juge Keegan en raison de son non-respect des conditions de sa libération.

Jumpp a envoyé un e-mail directement au juge ce jour-là, la suppliant de lui accorder au moins deux semaines avec ses enfants avant de le renvoyer en prison. Un jour avant son audition prévue, l’avocat de la défense de Jumpp a déclaré aux enquêteurs que son client lui avait envoyé par SMS une photo d’un « message COVID MyCare positif ».

L’avocat a pris une capture d’écran et l’a envoyée par courrier électronique au juge, qui a ensuite excusé Jumpp de l’audience. Mais un représentant de Trinity Health of New England/Saint Francis Hospital a confirmé plus tard au tribunal que l’image avait été modifiée, indiquant la date de l’image et le nom de Jumpp.

Un examen plus approfondi des dossiers médicaux COVID obtenus via un mandat de perquisition a révélé que le compte MyCare de Jumpp était inactif et qu’il n’aurait donc reçu aucune notification de test.

Jumpp est actuellement détenu sur une obligation de 25 000 $ dans cette affaire. Il a 11 affaires pendantes devant la Cour supérieure de Nouvelle-Bretagne et une affaire pendante devant la Cour supérieure de Hartford, qui est en cours de transfert.

Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue pour le 3 février 2022. La contrefaçon au deuxième degré et la fabrication de preuves matérielles sont toutes deux des crimes passibles d’un à cinq ans de prison et/ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $, selon les procureurs.