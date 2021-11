Un suspect du défilé de Waukesha surpris sur une vidéo de sonnette avant son arrestation

Lire du contenu vidéo

Daniel Rider / TMX

L’homme que la police pense avoir plongé dans une foule de personnes dans le Wisconsin a en fait demandé de l’aide à un voisin sans méfiance, quelques instants avant qu’il ne se fasse arrêter – et tout est vidéo.

Darrell Brooks Jr. a été capturé sur une caméra de sonnette dans une maison à moins d’un mile de l’endroit où il aurait fauché les spectateurs du défilé avec son Ford Escape. Dans la vidéo, vous voyez Brooks frapper à la porte et demander de l’aide, affirmant qu’il avait commandé un Uber qui ne s’était pas présenté – tout en demandant à utiliser le téléphone du propriétaire.

Assez fou, le voisin, Daniel Cavalier, en fait obligé … jouer au bon samaritain et inviter le gars à l’intérieur, lui faire un sandwich, lui donner une couverture et le laisser passer un appel sur son portable personnel.

Peu de temps après, cependant, Rider dit qu’il a vu des voitures de police à l’extérieur.

Lire du contenu vidéo

Histoire – Facebook/Ville de Waukesha

Ignorant de ce qui venait de se passer dans la rue, Rider a déclaré à NBC News qu’il avait commencé à se sentir nerveux et a demandé à Brooks de partir, ce qu’il a fait … en quelque sorte. Brooks s’est attardé sur le porche, et quand il a vu la police à proximité, il a essayé de rentrer dans la maison de Rider.

Cela n’a pas fonctionné pour lui … les flics ont fait irruption et ont dit à Brooks de lever les mains, auquel cas il a été arrêté.

Lire du contenu vidéo

Histoire

Brooks a depuis été arrêté pour plusieurs chefs d’accusation … dont 5 chefs d’homicide volontaire, et d’autres en instance. On dit qu’il fuyait en fait des troubles domestiques distincts lorsqu’il aurait traversé les barricades du défilé et renversé des gens.

Il avait récemment été libéré de prison pour une affaire distincte dont il s’occupait plus tôt ce mois-ci.