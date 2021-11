Un suspect du meurtre d’un jeune footballeur est arrêté au Salvador

29/11/2021 à 21:55 CET

Les autorités de sécurité d’El Salvador ont arrêté un membre d’un gang de la Mara Salvatrucha (MS13) pour sa participation présumée à la disparition et meurtre de la jeune footballeuse Jimena Ramírez, a rapporté la Police nationale civile (PNC).

L’organisme de sécurité a indiqué qu’il est Carlos Chavez, qui « est le principal suspect de la disparition puis du meurtre de la jeune femme ».

La PNC n’a pas fourni de détails sur la procédure ou les preuves qui ont conduit à l’arrestation du suspect.

Le jeune homme de 21 ans a disparu dans la nuit du 24 octobre après avoir participé à un match de football dans le centre-ville de Santa Tecla et son corps a été retrouvé dans une tombe clandestine environ un mois plus tard.

La footballeuse faisait partie des clubs professionnels Sonsonate, Atlético Marte et Alianza, et son cas a choqué les Salvadoriens.

Les autorités de sécurité n’ont pas indiqué où se trouvait le corps du footballeur et comment l’enquête progresse pour retrouver les responsables de la disparition et de la mort de la jeune femme.

Divers signalements de personnes disparues, principalement des jeunes, sont partagés sur les réseaux sociaux et divers internautes ont manifesté leur inquiétude face au phénomène.

Le nombre de disparitions signalées entre janvier et avril 2021 a grimpé d’environ 112%, par rapport à la même période en 2020, selon les chiffres du bureau du procureur fournis à Efe en mai dernier.

Environ 500 femmes ont manifesté ce dimanche dans les rues principales de San Salvador pour les cas de disparus et a critiqué « le silence que le Gouvernement garde avec l’augmentation » des cas.

Selon les données des organisations non gouvernementales de femmes, au Salvador, 4 femmes disparaissent chaque jour et jusqu’à présent en 2021, il y a eu plus de 460 plaintes de Salvadoriens disparus.

La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a exhorté la semaine dernière, lors d’une audience au Salvador, à adopter des mesures « préventives » face au problème des disparitions forcées, un crime qui, selon les organisations de défense des droits de l’homme dans ce pays, a subi un » augmentation considérable ».