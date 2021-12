Un suspect inculpé dans un meurtre de 25 ans dans une affaire classée dans le nord de la Californie

Les autorités du nord de la Californie ont inculpé un suspect purgeant déjà une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre en 1996 d’une femme de 21 ans, a annoncé le département du shérif dans une annonce jeudi.

Priscilla Lewis, 21 ans, a été retrouvée morte dans la salle de bain du sous-sol d’un restaurant où elle travaillait comme serveuse le 24 septembre 1996, à Crockett, en Californie, dans la région d’East Bay à San Francisco. Sa cause de décès a été déterminée comme étant la noyade, a rapporté FOX 2 à Oakland.

Les enquêteurs ont soumis des preuves ADN supplémentaires au laboratoire du crime en 2020, où elles ont pu être analysées pour la première fois.

Danny Lamont Hamilton, 51 ans, qui est dans une prison du sud de la Californie purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour des accusations d’agression sexuelle sans rapport, a été inculpé d’un chef de meurtre avec plusieurs améliorations, notamment un meurtre par attente, un enlèvement pour meurtre, un cambriolage et un crime. meurtre lors d’une tentative de viol.

Une accusation de meurtre a été déposée par les procureurs contre le détenu Danny Lamont Hamilton, alléguant qu’il avait noyé Priscilla Lewis lors d’une tentative de viol et de cambriolage dans un restaurant de la ville de Crockett le 24 septembre 1996. (Contra Costa County Sheriff’s Office) (Contra Costa County bureau du shérif)

Les procureurs ont allégué que Hamilton avait noyé Lewis lors d’une tentative de vol et de viol au restaurant.

Danny Lamont Hamilton est actuellement détenu à l’établissement correctionnel Richard J. Donovan à San Diego. (Bureau du shérif de Contra Costa via AP) (Bureau du shérif de Contra Costa via AP)

Le cousin de Lewis, Troy Kinslow, a déclaré aux détectives de l’Associated Press : « Vous avez été sur nous » au sujet de son meurtre non résolu. « Mes milliers de SMS et d’appels les ont déclenchés. »

« Ça a été un long processus et ça a été très fatiguant émotionnellement et physiquement mais je n’ai jamais abandonné », a-t-il ajouté.

Le bureau du shérif du comté de Contra Costa a déclaré qu’une correspondance ADN avait aidé les enquêteurs à résoudre le meurtre d’une serveuse de la région de la baie de San Francisco dont le corps a été retrouvé dans la salle de bain du sous-sol d’un restaurant il y a 25 ans. (Bureau du shérif du comté de Contra Costa) (Bureau du shérif du comté de Contra Costa)

Au cours de l’enquête initiale, des dizaines de personnes ont été interrogées, des mandats de perquisition ont été signifiés et des preuves ont été soumises au laboratoire du crime – aucune ne reliant Hamilton au crime, a rapporté FOX 2.

« Je tiens à remercier les nombreux détectives des homicides du bureau du shérif et le personnel du laboratoire criminel pour leur dévouement et leur travail acharné dans le meurtre de Priscilla Lewis en 1996 », a déclaré le shérif du comté de Contra Costa, David Livingston, dans un communiqué, selon KPIX-TV à San Francisco. . « Nous continuons d’enquêter sur les homicides non résolus dans le but de fournir aux familles, comme celle de Priscilla Lewis, des réponses et des dénouements et de demander des comptes aux suspects. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.