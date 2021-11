Un SUV fait la course à travers Waukesha Wisconsin Parade Route-mise à jour

Je mets à jour ceci avec les meilleures sources crédibles que je peux trouver.

Mise à jour : Encore merci à AKALib-

www.washingtonpost.com/…

Un responsable de l’application des lois a déclaré au Washington Post que le suspect Darrell Brooks, 39 ans, était sur les lieux d’une bagarre au couteau, puis s’est enfui dans le SUV rouge lorsque la police est arrivée sur les lieux. Brooks aurait été au volant lorsqu’il s’est engagé sur le parcours du défilé.

C’était le nom spéculé dans les commentaires hier soir, mais étant donné les menaces contre lui et sa famille, je ne pensais pas qu’il serait utile de l’identifier sans aucun type de confirmation. Twitter est devenu un endroit très laid hier soir, et j’ai compilé quelques tweets pour une utilisation potentielle plus tard. J’ai vu le nom lié à des sources de droite, et les menaces qui ont suivi par la suite, comme portant atteinte au droit de M. Brooks à la présomption d’innocence et aussi comme dangereux pour sa famille.

Quelle que soit l’implication possible de M. Brooks, ses droits à une procédure régulière ne devraient pas être entachés.

www.cbs58.com/…

Selon plusieurs témoignages, la zone de Waukesha Holiday Parade a été évacuée dimanche 21 novembre, suite à des informations faisant état de coups de feu et d’un excès de vitesse dans la zone du parcours du défilé. Des sources ont déclaré à CBS 58 que la zone de parade est actuellement en cours d’évacuation après que plusieurs coups de feu ont été tirés.

www.jsonline.com/…

Angelito Tenorio, un conseiller municipal de West Allis qui se présente comme trésorier de l’État du Wisconsin, a déclaré qu’il venait de terminer de défiler dans le défilé avec sa famille et ses amis et qu’il revenait vers Main Street. «Alors que nous revenions entre les bâtiments, nous avons vu un multisegment SUV, il suffit de mettre la pédale sur le métal et de foncer à toute vitesse le long du parcours du défilé. Et puis nous avons entendu une forte détonation et des cris et des cris assourdissants de la part des personnes heurtées par le véhicule », a déclaré Tenorio. « Et puis, et puis nous avons vu des gens s’enfuir ou arrêter de pleurer, et là, il y a des gens au sol qui avaient l’air d’avoir été heurtés par le véhicule. »

Rapports d’au moins 30 personnes en panne, mais cela n’est pas confirmé. De nombreuses informations sont encore à découvrir, je vais donc rechercher les meilleures sources avant de publier.

www.nbc26.com/…

Selon un témoin oculaire, plusieurs blessés ont été signalés après qu’une voiture a traversé une foule lors du défilé des fêtes de Waukesha dimanche soir. L’incident a été retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville. Une vidéo envoyée à TMJ4 montre une voiture traversant une section animée du défilé et heurtant au moins une demi-douzaine de personnes. La voiture a continué à traverser le défilé, puis la vidéo s’est terminée.

RUPTURE: Première vidéo d’un Ford Escape rouge franchissant les barrières après avoir fauché les spectateurs du défilé et tiré au fusil dans la foule à Waukesha, WI pic.twitter.com/QHDi2fsKDz – David Kimball (@wxandnews) 21 novembre 2021

RUPTURE : Il y a des rapports d’un événement de causalité de masse à Waukesha. On dirait qu’un SUV rouge a traversé une foule lors de la Waukesha Holiday Parade plus tôt dans la journée. Cette vidéo de l’événement a été diffusée en direct sur la page Facebook de la ville. Nous avons des équipes en route vers les lieux @tmj4 pic.twitter.com/illpWWMk1Z – Taylor Lumpkin (@TaylorLumpkinTV) 21 novembre 2021

Un coup de chapeau à AKALib pour avoir trouvé cela, cependant, les images de cette vidéo sont extrêmement graphiques et dérangeantes. Cliquez uniquement si vous sentez que vous pouvez gérer de telles images, et veuillez ne pas montrer aux enfants.

AVERTISSEMENT DE DÉCLENCHEMENT : 🚨VIDÉO DÉTURBANTE🚨 Un téléspectateur a envoyé une vidéo horrible au moment où un SUV rouge a traversé une foule lors de la parade des fêtes de #Waukesha. On ne sait pas encore combien de personnes ont été blessées. Mises à jour à venir sur @tmj4 pic.twitter.com/u6q10VgTJ1 – Taylor Lumpkin (@TaylorLumpkinTV) 22 novembre 2021

MISE À JOUR : Rapports non confirmés d’au moins deux morts, encore une fois non confirmés.

MISE À JOUR : Plusieurs témoins ont affirmé avoir entendu des coups de feu provenant du véhicule, mais cela semble provenir des forces de l’ordre essayant d’arrêter le véhicule une fois qu’il s’est écrasé à travers les barricades.

Je dois souligner que nous n’avons aucune information confirmée concernant le suspect, bien que l’on pense qu’il pourrait y avoir jusqu’à trois personnes d’intérêt recherchées. On ne sait pas à ce stade s’il y a une description des individus et une conférence de presse est prévue à 19h30, heure du Wisconsin.

Le service de police a récupéré un véhicule prétendument associé à l’incident et les enquêteurs recherchent une éventuelle personne d’intérêt.

Juste devant ma famille, cet homme traverse le défilé en frappant autant de personnes que possible tout en tirant par la fenêtre. Il a écrasé plusieurs femmes âgées qui dansaient dans le défilé et beaucoup d’autres, priez pour tout le monde à Waukesha – Ocean Lantana (@KaleLern) 21 novembre 2021

lourd.com/…

« Nous venons d’entendre des cris sur le parcours du défilé et avons regardé par-dessus, et la jeep ou le SUV rouge est entré en trombe », a déclaré à Heavy lors d’un entretien téléphonique Michael Hurst, un menuisier de Waukesha dont le fils a presque été heurté par le camion. « J’ai retiré mon fils. Il a probablement été manqué d’environ un pied. Il y avait un petit garçon à côté de nous qui a été touché. J’ai vu des cadavres. Le nombre de personnes qui vont mourir à cause de ça, ça pourrait même être pire que cette fusillade à Las Vegas. Ils ont tout un pâté de maisons de Main Street qui fait des victimes. Nous avons entendu dire qu’il y avait des tireurs actifs. Nous ne savons pas d’où cela vient ni si c’est vrai. La police m’a fait entrer dans un immeuble et m’a dit de rester là-dedans, d’y entrer, il y a des tireurs actifs. Un officier nous a dit qu’ils avaient arrêté les tireurs actifs. Mon fils était dans cette rue en train d’attraper des bonbons. Il a ajouté: «À ce moment-là, j’ai pensé à attraper mon fils et ma famille et à les mettre sur le trottoir. C’était 100% intentionnel. Il pense que le camion a traversé le défilé sur environ un mile. « J’ai vu un jeune garçon se faire frapper. Il était encore en vie. Il souffrait beaucoup. Je suis presque sûr qu’il allait avoir les jambes cassées. J’ai vu un autre gars qui était allongé dans la rue. Je vous garantis qu’il était mort. Il y avait une vingtaine d’ambulances qui allaient et venaient. Cela ressemblait à une zone de guerre là-bas.

www.usatoday.com/…

Corey Montiho, membre du conseil d’administration du district scolaire de Waukesha, a déclaré que l’équipe de danse de sa fille avait été touchée par le SUV. «Ils étaient des pompons et des chaussures et renversaient du chocolat chaud partout. J’ai dû passer d’un corps chiffonné à l’autre pour retrouver ma fille », a-t-il déclaré. « Ma femme et mes deux filles ont failli être touchées. Merci de prier pour tout le monde. S’il vous plaît, priez. « Ma famille est en sécurité, mais beaucoup ne le sont pas. J’ai tenu la tête d’une petite fille dans ma main, elle était grippée et elle saignait des oreilles. J’ai tenu sa mère pendant qu’elle s’effondrait. S’il vous plaît, priez.

Déclaration du gouverneur du Wisconsin, Tony Evers :

Kathy et moi prions pour Waukesha ce soir et pour tous les enfants, familles et membres de la communauté touchés par cet acte insensé. Je suis reconnaissant aux premiers intervenants et aux personnes qui ont agi rapidement pour aider, et nous sommes en contact avec des partenaires locaux dans l’attente de plus d’informations. – Gouverneur Tony Evers (@GovEvers) 22 novembre 2021

WAUKESHA :

Le chef de la police et le maire viennent de faire une brève mise à jour sur les victimes lors du défilé des fêtes.

Vers 4h30, un SUV a traversé le défilé. Plusieurs personnes ont été blessées, il y a plus d’un mort.

Briefing formel à 7h30 sur @CBS58 – Adam Rife (@AdamRifeReports) 22 novembre 2021

Une université locale est en lock-out. Aucune autre information pour le moment.

MISE À JOUR : Il y a des vidéos de près de ce qui semble être une équipe de danse de lycée en train d’être démantelée. Je ne le posterai pas. Je ne débattrai ni ne contesterai votre droit, mais étant donné les visages identifiables dans les images graphiques, je pense qu’il serait préférable de s’abstenir de le montrer.

Informations sur la conférence de presse –

Mise à jour du presseur #Waukesha :

-Un SUV rouge a heurté plus de 20 personnes

– 11 adultes et 12 patients pédiatriques transportés vers les hôpitaux

-Il y a « quelques morts », pas encore de détails

-Un officier a tiré avec une arme à feu pour essayer d’arrêter le véhicule

-Personne d’intérêt en détention – philip lewis (@Phil_Lewis_) 22 novembre 2021

Mise à jour selon un synopsis d’actualités Twitter :

Dans une déclaration sur Facebook, la police de Waukesha a confirmé que « cinq personnes sont décédées » après qu’un SUV a traversé un défilé de Noël à Waukesha, dans le Wisconsin, dimanche, ajoutant que « ces chiffres peuvent changer à mesure que nous collectons des informations supplémentaires ». La police a également déclaré qu’une personne d’intérêt était en garde à vue et que le SUV avait été récupéré.

On dit que le suspect est un homme de 39 ans, de Waukesha, mais les suprémacistes blancs sur Twitter laissent tomber toutes les façades en ce moment. Pour cette raison, je ne publierai pas de photos ou d’informations d’identification concernant l’homme jusqu’à ce que j’aie une confirmation claire de son identité de la part des forces de l’ordre.

Le suspect présumé est déjà qualifié de « terroriste Black Lives Matter » sur Twitter, et rien n’indique qu’il s’agissait d’autre chose qu’une tentative de fuir un autre crime à ce stade.

Edit-Twitter a complètement perdu l’intrigue. Au moment où nous parlons, cela se transforme en une réunion numérique du KKK, sans retenue ni auto-édition. Twitter n’a pas retiré les messages offensants pour autant que je sache. Cela devient une situation plutôt risquée, avec des menaces et des contre-menaces qui pourraient conduire à plus de violence.

Mise à jour : la personne d’intérêt présumée est maintenant en train d’être doxxée, avec sa famille, et Twitter ne retire pas les messages. Cela devient une situation dangereuse pour sa famille selon les tweets que je catalogue. Twitter doit agir ou il pourrait devenir un défendeur nommé dans tout litige résultant de leur absence d’intervention.

Je répète qu’il n’y a aucune preuve suggérant que quoi que ce soit qui s’est passé sur le parcours du défilé ait quelque chose à voir avec le terrorisme, une rébellion organisée ou était une agression délibérée contre un groupe spécifique de personnes. Zéro preuve. Veuillez ne pas sauter aux conclusions. Je mettrai à jour selon les événements, même si je suis épuisé de ne pas dormir.

Pour ceux qui sont en famille dans la région :

Le lieu de regroupement familial se trouve au Metro Transit Centre près de Bank St. – cityofwaukesha (@CityofWaukesha) 21 novembre 2021

Il y aura probablement d’autres vidéos montrant presque certainement divers degrés d’imagerie graphique, que je ne publierai pas, mais la majeure partie des informations immédiates disponibles a été diffusée par les autorités. J’espère que vous comprendrez si j’aimerais faire une promenade tranquille et penser à ce que cette nation est devenue.

Amour,

