un SUV qui a tout pour plaire

Peu de voitures dans le segment concurrentiel de gros SUV peut se vanter de Catégorie Kia Sorento. Ses image puissante, avec un design très américain qui est très attrayant, et son finitions de haute qualité ne passez pas inaperçu parmi les utilisateurs qui veulent accéder à une voiture de ces caractéristiques qui ont pratiquement tout.

Le modèle coréen dans sa quatrième génération, lancé l’année dernière, ajoute maintenant une nouvelle version hybride rechargeable de 265 ch pour s’adapter aux nouvelles exigences environnementales. Et il le fait en combinant les Moteur thermique essence 1,6 T-GDI de 180 ch avec moteur électrique de 91 ch et batterie lithium-ion de 13,8 kWh. Le résultat, un autonomie en mode entièrement électrique de 57 kilomètres (la marque assure que dans les itinéraires urbains, vous pouvez atteindre jusqu’à 70) ce qui est parfaitement en ligne avec celui de ses rivaux avec les mêmes caractéristiques.

Avec 265 ch de puissance, les qualités dynamiques de ce modèle sont remarquables KIA

Étiquette DGT «Zéro»

Fourni avec le Étiquette DGT «Zéro», avec les avantages que cela implique pour se déplacer dans les villes à accès restreint, le Sorento PHEV devient un bon allié lorsqu’il s’agit de combiner d’excellentes performances et un contenu de consommation.

Equipé d’un transmission automatique à six rapports et quatre roues motrices, le modèle coréen transmet des sensations fantastiques dans toutes sortes de circonstances. Il y a le pouvoir de donner et de recevoir, son rExposed est très flexible sur toute la plage de régime et en mode électrique, en plus du imposant le silence de mars, les accélérations sont fulgurantes.

L’atmosphère intérieure du Sorento est très élégante et très bien équipée. KIA

Nous apprécions également différents modes de conduite (Eco, Sport et Smart) y compris un « Mode terrain » cela nous permet de sélectionner jusqu’à trois possibilités de rouler dans la neige, la boue ou le sable. Sur l’autoroute ou sur l’autoroute, ça se passe bien et le confort de conduite prévaut dans un ensemble très agréable à conduire. Sur les routes secondaires, le Sorento fonctionne toujours à merveille compte tenu, bien entendu, de son poids (plus de deux tonnes) et de sa taille. Nous avons vraiment aimé la sensation des freins que dans ce type de modèles hybrides ne sont pas toujours convaincants. En coréen, nous remarquons à peine les différences et la brusquerie brille par son absence lors de la recharge de la batterie.

Son habitabilité généreuse, avec ses trois rangées de sièges, et son grand coffre ne passent pas inaperçus. KIA

Trois rangées de sièges

Si nous continuons à analyser son intérieur, il attire immédiatement l’attention sa grande habitabilité et, surtout, ses trois rangées de sièges pouvant accueillir jusqu’à sept passagers. Disponible avec deux types de finition (Drive et Emotion) Nous avons trouvé la qualité de la production très remarquable. Le design est également très attrayant et plein de toutes sortes de détails pour profiter d’un grand confort mettant en évidence le Écran multifonction de 10,25 pouces (compatible avec Apple CarPlay et Android Auto) ou celui de l’instrumentation, 12,3 pouces dans son étui, qui dans cette version ajoute de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de vérifier la charge de la batterie ou le flux de puissance entre le moteur thermique et le moteur électrique.

Dans une prise domestique, il ne faut que 5 heures pour charger la batterie. KIA

Si nous regardons maintenant le processus de recharge de la batterie, dites que dans une prise domestique, cela prend 5 heures, alors que si nous optons pour un point de charge rapide cette manœuvre ne nous prendra que 3 heures et demie.

Avec un prix de départ de 56.890 euros (45.500 euros avec toutes les réductions possibles) le Kia Sorento dans cette nouvelle version devient un option intéressanten si nous cherchons un Grand SUV avec un grand espace intérieur et un Excellent rapport qualité / prix.