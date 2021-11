Un SUV rouge se jette dans un défilé dans le Wisconsin, des coups de feu ont été tirés et la foule a été évacuée

— Plus de séquences filment pour capturer le moment exact où le SUV a écrasé plusieurs personnes différentes … et c’est absolument horrible.

J’ai regardé toute la vidéo du SUV labourant le défilé. C’est horrible et je ne le publierai pas. C’est le métrage jusqu’à l’endroit où le véhicule entre dans l’image, où je l’ai coupé. De @tmj4 pic.twitter.com/0kUNPALlIk – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 22 novembre 2021 @RonFilipkowski

Une personne a filmé l’incident d’en haut, enregistrant depuis un bâtiment tout en regardant le défilé. Alors que les gens défilent dans la rue du centre-ville, vous voyez la Ford entrer dans le cadre et percuter tout un tas de corps, puis se décoller.

L’image est choquante et graphique… et a clairement provoqué un véritable tohu-bohu pour ceux qui sont sur le terrain.

**très graphique** La tragédie du défilé de Noël de Waukesha 2e vidéo immédiatement après qu’elle s’est produite walkthough#waukesha #parade #tragedy pic.twitter.com/CaV1jGFCks – Jordan Woynilko (@J_Woynilko) 22 novembre 2021 @J_Woynilko

Une autre vidéo a été postée d’en bas, et vous voyez ce qui semble être un groupe de danseurs se faire labourer également. Nous ne mettrons pas les images ici … mais sachez que si vous les regardez, elles sont incroyablement viscérales et déclenchantes. Les conséquences ont également été filmées et cela semble dévastateur … alors que les gens s’occupaient de ceux qui avaient été écrasés.

Mayhem a de nouveau retrouvé le chemin du Wisconsin – un SUV aurait traversé un défilé et ouvert le feu sur la foule … et plusieurs personnes ont été blessées.

Cela s’est produit dimanche à Waukesha, WI – à environ une heure de Kenosha – où ils organisaient leur défilé de Noël annuel, avec des dizaines de personnes participant à l’événement et regardant du côté des rues … y compris de nombreuses familles .

RUPTURE : une vidéo montre une voiture roulant à grande vitesse vers le défilé de Noël dans le Wisconsin ; rapports de nombreux blessés pic.twitter.com/sYoraF7Kj6 – BNO News (@BNONews) 21 novembre 2021 @BNONews

Selon des rapports et des témoignages oculaires, un véhicule décrit comme une Ford Escape rouge a franchi certaines barrières qui bloquaient une route pour le chemin du défilé et a commencé à dévaler le trottoir à toute vitesse … finalement, se fracassant sur un groupe de personnes.

On peut voir la voiture passer à différents endroits, ce qui a été filmé – et il ne fait aucun doute que … cette personne tirait pour faire des dégâts.

Le SUV rate de peu une petite fille alors qu’il se rend au défilé de Noël dans le Wisconsin ; nombre de victimes pas encore connu pic.twitter.com/eIdvV2NsAL – BNO News (@BNONews) 21 novembre 2021 @BNONews

Une vidéo montre le SUV zoomer par un petit enfant qui jouait dans la rue, et il a manqué de peu de la frapper alors qu’il continuait son chemin. Finalement, il a pris contact et a écrasé une poignée de personnes – dont plusieurs qui feraient partie d’un groupe appelé les Dancing Grannies et faisaient partie du défilé … et beaucoup ont été retrouvés immobiles.

Jusqu’à 30 personnes auraient été blessées jusqu’à présent … mais on ne sait pas encore s’il y a des morts. La police a poursuivi le véhicule, qui a pris la fuite – mais pas avant que des témoins affirment que le conducteur a commencé à tirer par la fenêtre… dont une partie a également été filmée.

ALERTE DE RUPTURE: Ford Escape traverse la foule assistant à un défilé de Noël à Waukesha, WI alors que le conducteur tire un semi-automatique du véhicule.pic.twitter.com/guJIbLcLOw – RAPPORTS ANONCAT 🐈‍⬛🏴 (@anoncatnews) 21 novembre 2021 @anoncatnews

Les coups de feu pourraient facilement provenir de la police ici – mais il est tout simplement trop tôt pour en être sûr. Les autorités de Waukesha ont averti le public de rester à l’intérieur, car il s’agit d’une situation fluide.

Le cortège a commencé à être évacué immédiatement… et la zone est en pleine panique en ce moment.

Histoire en développement…