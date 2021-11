Un syndicat dénonce Starbucks pour intimidation afin que ses travailleurs ne s’associent pas

11/05/2021 à 07:16 CET

Un syndicat américain a présenté ce jeudi un plainte contre la célèbre chaîne de cafés Starbucks pour sa « campagne de menaces, d’intimidation et de surveillance » aux travailleurs de trois de ses locaux à Buffalo (dans le nord de l’État de New York) pour leur tentative de former un organisation d’employés.

La plainte, dont Efe a obtenu une copie, a été présentée aujourd’hui par Workers United, affilié au SEIU, le plus grand syndicat du secteur des services à New York, devant un tribunal de Buffalo, et précise que cette entreprise fait campagne contre elle. depuis août 2021 en tant que « Réponse aux efforts déployés par un autre Buffalo pour organiser un syndicat ».

La chaîne a publiquement répondu qu’elle n’était pas favorable à la création d’un syndicat.

« Nous travaillons ensemble et collaborons, c’est ainsi que nous résolvons les problèmesC’est ainsi que nous évoluons, c’est ainsi que nous servons nos clients, en tant que partenaires. C’est pourquoi nous ne sommes pas d’accord (avec l’idée d’un syndicat), mais nous cherchons des options et nous allons faire ce que nous avons toujours fait, servir nos partenaires », a déclaré le PDG de Starbucks, Kevin Johnson, à la chaîne le 29 octobre. CNBC économique.

Les 128 travailleurs des trois établissements de Buffalo qui veulent s’organiser entameront la semaine prochaine un vote par correspondance qui se terminera le 8 décembre à décider de se syndiquer ou non.

Leur combat a commencé en août dernier, lorsque les employés Ils ont demandé à rejoindre le Conseil national des relations du travail (NLRB, pour son acronyme en anglais), un organisme qui autorise la formation d’organes syndicaux.

Starbucks a alors tenté de contrecarrer l’initiative d’employés essayant de convaincre le Conseil que le vote ne devrait pas être limité aux trois cafés qui avaient lancé la proposition, mais devait être étendu aux vingt cafés qui incluent cette région du nord de l’État de New York.

Cependant, le NLRB a statué le 29 octobre en faveur des travailleurs garantissant leur droit de créer un syndicat dans les trois localités qui l’ont demandé.

Sa revendication a été ouvertement approuvée par la membre du Congrès démocrate Alexandrie Ocasio Cortez, connue pour ses positions progressistes au sein de son parti, qui leur a fourni un haut-parleur puissant.

Ocasio Cortez s’est rendu à Buffalo pour rencontrer des employés des trois cafés capricieux.

« La lutte contre les syndicats est une entreprise sophistiquée et lucrative. Elle se spécialise dans la psychologie qui vous fait douter de vous-même et de vos pairs. Ne soyez pas dupe! »a écrit mardi la députée militante sur son compte Twitter.

L’élimination des syndicats est une entreprise sophistiquée et lucrative. Il se spécialise dans la psychologie pour vous faire douter de vous-même et de vos pairs. Ne tombez pas dans le panneau ! Écoutez ces employés de Starbucks expliquer leurs expériences depuis qu’ils ont commencé à se syndiquer, y compris la pression du sommet. ⬇️ https://t.co/A3S5T3BdUe – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 2 novembre 2021

Ocasio Cortez a publié une vidéo du rencontre avec une dizaine de travailleurs qui ont dénoncé Starbucks tente de contrecarrer leur initiative et dans laquelle le législateur portoricain les encourage à poursuivre leur combat et à ne pas se laisser intimider par la direction.

Dans le compte Twitter que les salariés de la chaîne ont lancé, ils dénoncent aussi une harcèlement de la part de la direction de l’entreprise pour qu’ils abandonnent leurs efforts syndicaux et votent contre la création d’une organisation.

En attendant le vote, ils ont déjà conçu leur logo : Un poing noir levé en saisissant l’un des verres classiques dans lesquels la chaîne sert ses boissons.

Starbucks n’est pas la première grande chaîne aux États-Unis à résister à la syndicalisation de ses travailleurs.

Amazon, deuxième employeur du pays et également connu pour son antisyndicalisme, fait face à une tentative similaire de certains employés d’entrepôt à New York, après l’échec de l’intention d’un groupe de leurs employés en Alabama.