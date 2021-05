Un syndicat médical au Japon demande au gouvernement d’annuler les Jeux

13/05/2021 à 13:31 CEST

L’Union nationale des médecins japonais a présenté jeudi une demande au gouvernement d’annuler les Jeux Olympiques prévus pour cet été, alléguant qu’ils posent un risque en raison de l’arrivée et de la propagation possibles de nouvelles souches du covid.

Dans le document présenté au ministère de la Santé, le syndicat allègue que “le plus grand problème actuel est la menace de nouvelles souches” et que, bien que les Jeux se déroulent sans public, avec l’arrivée d’athlètes et d’autres participants “il ne peut pas être excluait la possibilité d’apporter des souches de n’importe où “.

Ceci, soutiennent-ils, pose un risque en raison de l’émergence potentielle d’autres mutations, donc “il n’est pas possible que les Jeux soient sûrs” et ils demandent leur annulation.

“Pour les athlètes, ce sera difficile, mais quelqu’un doit demander l’annulation des Jeux. C’est pourquoi nous le demandons, car les agents de santé ont été forcés d’être ceux qui le font”, a déclaré le représentant syndical, Naoto Ueyama, lors d’une conférence de presse.

Ueyama considère que «le gouvernement a la mission importante de protéger la vie des citoyens» et que dans cette situation, l’exécutif «doit montrer une position claire».

Le groupe de santé a commencé à montrer publiquement son opposition à la célébration des Jeux après avoir divulgué le plan de déploiement d’environ 10000 d’entre eux lors de ce rendez-vous à un moment de pression énorme sur le système de santé national en raison de la quatrième vague de covid qui traverse. Japon et qui a conduit à la déclaration d’un nouvel état d’urgence dans les régions les plus peuplées, y compris Tokyo.

«40% des médecins actifs ont dépassé la limite des heures supplémentaires et 10% travaillent deux fois la limite légale établie dans la réglementation sur les décès dus au surmenage. Ce manque absolu de médecins est un facteur qui affecte la santé du système et la vaccination. Et le gouvernement prend le position de réduire le nombre de médecins face à cette réalité », dénonce le syndicat.

La pénurie de ressources sanitaires a conduit trois préfectures qui accueilleront les Jeux Olympiques à refuser de réserver des lits d’hôpitaux pour les athlètes qui pourraient en avoir besoin en cas de contraction du COVID-19.

Aujourd’hui le gouverneur de Chiba (au nord-est de Tokyo), Toshihito Kumagai, a déclaré qu’il ne permettra pas que des “lits précieux pour les malades covidés de la préfecture” soient occupés par des personnes liées aux Jeux.

Les déclarations de Kumagai suivent un jour plus tard ceux de leur homologue de Ibaraki (au nord de Tokyo), qui a déclaré que le Japon devrait envisager de reporter à nouveau les Jeux ou de les annuler en raison d’un effondrement de la santé, et après que le gouverneur de Kanagawa (sud de la capitale) a indiqué qu’il n’accorderait pas de traitement préférentiel aux Olympiens tant que le système fait face à l’augmentation des infections.