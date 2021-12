un système hyper déflationniste avec un système d’échange intelligent

« Avertissement : La Capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article »

Baby Moon Floki est une pièce de monnaie décentralisée au potentiel illimité et dispose d’un système d’échange intelligent intégré à son réseau. Le nom de la pièce meme, Floki, vient du chiot de compagnie d’Elon Musk du même nom. L’équipe Baby Moon Floki pense que Floki rêve de devenir le premier chien à mettre sa patte sur la lune, et sa communauté prévoit de l’y emmener exactement.

Le réseau a été créé en octobre 2021 et s’appuie sur la blockchain Binance Smart Chain. De plus, l’actif numérique est répertorié à la fois sur Coingecko et Coinmarketcap. BMFloki compte actuellement plus de 37 000 titres et est coté sur des bourses telles que Hotbit et Bitmart, avec des plans pour apparaître sur CEX en cours. Contrairement à d’autres projets plus anciens comparables, Baby Moon Floki présente des concepts générationnels tels que la distribution automatique de récompenses, les NFT et des mécanismes hyper-déflationnistes uniques.

BMFloki est un jeton hyper-déflationniste et dispose d’un système d’échange intelligent intégré à son écosystème. Baby Moon Floki envoie automatiquement les récompenses directement dans les portefeuilles des titulaires de carte. Au cours des premiers mois du lancement de Floki, la plate-forme a atteint une capitalisation boursière de plus de 20 millions de dollars et a atteint 36 000 titres en 43 jours à compter de son introduction dans le monde.

Baby Moon Floki est fixé sur ses valeurs de fonctionnement, basées sur un spectre de valeurs à trois piliers, à savoir ;

Transparence

BMFloki croit en une communication ouverte et en la confiance entre son équipe et ses détenteurs. La communication se fait par le biais de publications sur votre site Web dans un domaine public, et les récompenses sont annoncées ouvertement dans les gros titres/forums.

Confiance

Dans les crypto-monnaies, la confiance est la force motrice clé pour renforcer la sécurité au sein d’un écosystème et de ses groupes cibles. Baby Moon Floki a été audité par Techrate, et leur contrat intelligent a brûlé plus de 2 millions de dollars en jetons Floki.

Communauté

Étant un jeton à croissance rapide, Baby Moon Floki est une communauté qui croit au pouvoir de l’unité et est renforcée par l’inclusion.

L’offre maximale est de 100 milliards et la fonctionnalité clé est le mécanisme de récompense décentralisé. Floki a une récompense de 2% pour chaque transaction, qui est automatiquement distribuée dans le portefeuille du détenteur. Ce mécanisme de récompense contribue à promouvoir une distribution saine dans l’utilisation du réseau et de la communauté.

Nom : Baby Moon Floki Symbole : $ Floki Décimal : 9 Approvisionnement total : 1000000000000000000 Brûlure : 2000000000000000000

Babymoon Floki dispose d’un protocole de boost automatique construit mathématiquement pour résoudre les écarts de rachat qui ajustent les volumes et maintiennent la stabilité. Les rachats automatiques de boosters des montants variables à chaque fois qu’une vente babymoon floki a lieu, ce qui en fait une fonctionnalité essentielle et puissante par rapport à une simple opération de rachat standard.

Babymoon Floki a ses taux de commission qui incluent :

A chaque fois qu’une personne achète ou vend un BMFloki, une commission de 12% est prélevée 6% brûlée et remise en liquidité 4% pour la commercialisation 2% répartie entre le propriétaire

Floki swap est un échange décentralisé où les utilisateurs peuvent échanger un jeton contre un autre, alimenté par pancakeSwap, l’une des plus grandes plateformes de trading. Il agit comme la base sur laquelle BMFloki développera ses fonctionnalités et créera des cas d’utilisation pour les jetons $ FLOKI.

Floki NFT, étant le marché décentralisé NFT de la communauté officielle BMFloki, aide à encourager la participation à des concours permettant aux artistes de montrer leur travail et la communauté a la liberté de décider pour qui voter.

Le butin de Floki, d’autre part, contribue à apporter $ Floki aux réseaux grand public car il permet aux passionnés de présenter BMFloki au monde. Il est livré avec des marchandises que les organisations transparentes à but non lucratif et sans propriétaire peuvent vendre, dont le produit peut aider à soutenir BMFloki.

Baby Moon Floki est basé sur plusieurs plans de développement futurs classés en phases.

Première phase

Lancement du site Web Lancement du salon Marketing d’influence Booster la chasse aux pièces et les promotions des tireurs d’élite

Phase deux

Audit de contrat intelligent Liste Coinmarketcap Liste Coingecko Refonte du site Web # 5000+ Titres cibles

Phase trois

Développement Babymoon flokiswap Développement NFT Influenceur / intégration de célébrités + de 25 000 titres cibles

Phase quatre

Liste CEX Cadeaux Tesla Partenariat solide Autres plans de marketing 100 000 cibles supplémentaires

PancakeSwap est actuellement la plateforme la plus active si l’on souhaite acheter ou vendre Baby Moon Floki. Le réseau a promis de lancer un cadeau Tesla une fois qu’il fera la une des journaux, car son événement TikTok a vu peu d’activité. Pour en savoir plus sur BMFloki, veuillez suivre les identifiants de réseaux sociaux ci-dessous ;

Twitter : https://twitter.com/babymoonfloki

Télégramme : https://t.co/md5Eexn39D

Site Web : https://babymoonfloki.com