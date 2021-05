Un système juridique corrompu | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Clarice Feldman, penseuse américaine:

J’ai toujours eu un grand respect pour notre système juridique. C’est aussi bon que tout ce dont je suis au courant. Non, je ne suis pas naïf. Je suis tout à fait conscient que chaque institution dépend de la compétence et de l’intégrité de ceux qui sont impliqués et cela signifie que parfois des décisions sont rendues erronées – des pensées confuses et parfois des juges corrompus; procureurs égoïstes; avocat incompétent; lois mauvaises et mal écrites; faux témoignage de menteurs – tous contribuent de temps à autre à des résolutions injustes. Mais ces dernières années, ma foi a été encore plus ébranlée par une corruption continue et évidente tout au long de la ligne.

Cette semaine, trois exemples confirment ma conviction que quelque chose ne va vraiment pas dans notre système de justice:

La reconnaissance cachée et beaucoup trop tardive du FBI selon laquelle le partisan de Bernie Sanders qui a tenté d’assassiner les dirigeants de la Chambre républicaine en 2017 était un terroriste national. Les mauvais traitements continus (surfacturation et maintien à l’isolement cellulaire) de plusieurs des manifestants du Capitole du 6 janvier, aggravés par les mensonges des responsables à ce sujet et le refus du ministère de la Justice de rendre accessibles au public les vidéos de cet événement. Et une allégation par l’un des trois accusés dans l’affaire George Floyd selon laquelle un témoin clé dans le procès Chauvin avait été indûment contraint de modifier son témoignage et l’accusation (le bureau du procureur général du Minnesota) n’a rien fait pour informer la défense des interactions le les affirmations du défendeur étaient coercitives.

James Hodgkinson

Puisque la presse a rapidement étouffé cette histoire, permettez-moi de vous le rappeler. En juin 2017, Hodgkinson, un partisan de Bernie Sanders qui avait publié sur Facebook que «Trump est un traître. Trump a détruit notre démocratie. Il est temps de détruire Trump & Co », et avait par ailleurs démontré son extrême hostilité envers les républicains, s’est rendu en Virginie depuis son domicile dans l’Illinois, et après avoir appris que les hommes qui jouaient au ballon là-bas étaient des députés républicains, ils ont ouvert le feu sur eux, blessant cinq personnes, dont Le membre du Congrès Steve Scalise, qui a failli saigner à mort et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales avant de pouvoir retourner au Congrès.

Alors que le procureur général Merrick Garland affirme que les suprémacistes blancs sont la plus grande menace terroriste à laquelle nous sommes confrontés et que la presse annonce régulièrement un tel danger, la vérité est qu’il s’agissait de l’acte terroriste politique partisan le plus grave de ces dernières années sur notre sol.

Maintenant, quatre ans plus tard et caché le plus profondément possible:

Le FBI a discrètement admis vendredi que la fusillade sur le terrain de baseball d’Alexandria, en Virginie, en 2017, qui a failli tuer le représentant Steve Scalise, a été classée comme “ terrorisme domestique ” commis par un “ extrémiste violent domestique ” ciblant les républicains après que le bureau ait précédemment qualifié de “ suicide par un flic. La révélation apparaît au milieu d’une annexe à la page 35 d’un rapport de 40 pages du FBI-DHS publié vendredi intitulé «Security Strategic Intelligence Assessment and Data on Domestic Terrorism». Dans une section décrivant environ 85 différents «incidents de terrorisme domestique importants désignés par le FBI aux États-Unis de 2015 à 2019», la fusillade sur le terrain de baseball d’Alexandrie apparaît, le FBI classant l’auteur comme un «extrémiste de violence domestique» et décrivant l’incident ainsi. : «Un individu avec une idéologie violente personnalisée a pris pour cible et abattu des membres républicains du Congrès sur un terrain de baseball et blessé cinq personnes. Le sujet est décédé des suites d’un engagement avec les forces de l’ordre. »

En octobre 2017, le principal procureur d’Alexandrie a conclu que la fusillade était du terrorisme, et le DHS et le bureau du directeur du renseignement national ont qualifié les actes de Hodgkinson de terrorisme violent domestique. Seul le FBI a refusé jusqu’à présent, quand il l’a fait le plus sournoisement possible.

Pourquoi cet éclat soudain d’honnêteté tardive dans ce lieu de rencontre limité qui ignore le rôle du FBI dans la dissimulation de la vérité pendant quatre ans? Peut-être voient-ils le pendule se balancer vers l’arrière et se couvrent le dos. Bien sûr, le mensonge initial du FBI et les années qui ont suivi rendent cette volte-face tardive et enterrée presque sans valeur. (Si vous doutez de moi, demandez à l’un de vos amis démocrates ou à tout journaliste que vous rencontrez s’ils savent qui était James Hodgkinson et pourquoi il est digne d’intérêt.)

Les vidéos du 6 janvier 2021

Julie Kelly à American Greatness rapporte que le Capitole est surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par «un vaste système de caméras positionnées à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment ainsi qu’à proximité d’autres bureaux du Congrès sur le terrain» et a capturé plus de 14 000 heures de séquences entre midi et 20 h 00 le 6 janvier. Ces enregistrements ont été mis à la disposition de «deux comités du Congrès contrôlés par la démocratie, le FBI et le département de la police métropolitaine de DC». Mais ils ne mettront pas toutes les bandes à la disposition des accusés ou du public, sous prétexte que cela ne ferait que provoquer plus de violence.

Presque tout ce que vous avez vu à propos de la manifestation était des extraits capturés par les utilisateurs des médias sociaux et les journalistes présents sur les lieux. On nous refuse l’image complète et l’accusation ne présente au tribunal que de courts extraits sélectionnés des vidéos. La police du Capitole, qui a lancé le mensonge selon lequel la mort de l’officier Brian Sicknick était le résultat d’un coup à la tête par des manifestants – ce que le rapport d’autopsie publié tardivement s’est avéré faux – pourrait également sécréter une vidéo du 5 janvier qui montrerait les préparatifs qui avaient été faits. pour la démonstration prévue le lendemain.

