Un talent de boxeur local s’apprête à briller dans le spectacle Dubai Rising Stars

L’excitation continue de croître pour l’événement spectaculaire “Rising Stars” de vendredi à l’hôtel Conrad de Dubaï, avec les combattants se réunissant pour la conférence de presse finale.

L’événement est promu par Ahmed A. Seddiqi pour D4G Promotions, et est parrainé par Hublot, Ahmed Seddiqi & Sons & Kinetik. L’événement sera diffusé aux États-Unis sur ESPN+, en Amérique latine sur ESPN Knockout et sur IFL TV pour le reste du monde, et pourra également être entendu à la radio avec notre partenaire Channel 4, le 104.8.

Le promoteur Ahmed A. Seddiqi a déclaré : « C’est un grand événement pour nous ici à Dubaï. Malheureusement, nous avons perdu quelques combats, mais tout arrive pour une raison. Il s’agit des étoiles montantes de Dubaï, et 90% des combattants de cette carte sont basés à Dubaï. Nous travaillons depuis de nombreuses années sur la promotion. Nous avons un mélange de titres régionaux, de titres mondiaux, et l’objectif est d’avoir un combattant local basé aux EAU qui se bat pour un titre mondial. C’est le rêve. Cela prend du temps et j’espère que cela viendra. C’est une très grande réussite pour la boxe de Dubaï d’avoir un événement en direct aux États-Unis sur ESPN +. Nous avons deux grands combats pour le titre et nous sommes vraiment excités.

La carte massive voit Hasibullah Ahmadi (12-0, 4 KOs) basé à Dubaï dans l’événement principal, alors qu’il affronte Rauf Aghayev (31-10, 14 KOs) pour le titre WBC asiatique des poids plume, et Apichet Petchmanee (9-0, 2 KO) et Phumiritdet Chonlathondamrongkun (7-0, 7 KO) se rencontrent pour le titre WBC Asia des poids légers.

Plusieurs fiers résidents de Dubaï concourront également sur le projet de loi, alors que Faizan Anwar (7-0, 4 KO) affronte Ricky Sismundo (35-15-3, 17 KO), Bader Samreen (2-0, 2 KO) prend le dessus Sharobiddin Jurakhonov (2-3-1, 2 KO) et Sultan Al Nuaimi (3-0, 2 KO) partagent le ring avec Mishiko Shubitdze (17-18-3, 8 KO). Khurshid Tojibayev (4-0, 2 KO) arrondit la carte principale, alors qu’il affronte Achiko Odizadze (22-17-1, 8 KO)

Sur l’undercard, Jamie King (1-0, 1 KO) combat Taryel Jafarov (7-2, 6 KO), Ryan Aston (20-5-2, 8 KO) affronte Shalva Guchmazovi (3-6-2, 2 KO), et Fahad Al Bloushi (4-1, 1 KO) rencontre Medi Miro (0-1).

Citations des combattants clés :

HASIBULLAH AHMADI : «Je tiens à remercier mon équipe Round 10 Boxing et D4G Promotions pour cette opportunité. J’ai commencé ma carrière ici à Dubaï et maintenant je me bats pour le premier titre de ma carrière.

« Je suis excité et c’est très important pour mon pays et pour moi, bientôt nous nous battrons pour le titre mondial ici à Dubaï. J’ai vu des clips de mon adversaire. Il a beaucoup d’expérience, mais je vais gagner.

APICHET PETCHMANEE : « Je tiens à remercier D4G Promotions pour l’accueil chaleureux que j’ai reçu à Dubaï. J’aime être ici. J’ai beaucoup préparé pour ce combat. J’ai des aspirations pour continuer et gagner plus de titres, et devenir champion du monde.

«Mon expérience me donne définitivement le dessus dans ce combat. Je suis heureux d’avoir un combattant prometteur qui me défie, et cela me mettra à l’épreuve dans ma carrière.

PHUMIRITDET CHONLATHONDAMRONGKUN «Je suis ravi d’être ici. J’ai beaucoup de KO à mon palmarès et je pense que cela me donne un avantage. Cela m’offre une grande chance dans ce combat.

FAIZAN ANWAR : « Je suis très heureux d’être de retour ici. Merci à mon équipe D4G Promotions pour cette opportunité. J’ai beaucoup de confiance car mes deux derniers combats étaient contre deux bons combattants. Je sais que mon adversaire a plus d’expérience que moi, mais cette fois je peux montrer mon talent et ce dont je suis capable. Ce sera un bon combat.

RICKY SISMUNDO: « Merci à D4G Promotions de m’avoir donné une chance de me battre ici. Vendredi, je vais montrer mes compétences et livrer un bon combat. Que le meilleur gagne.

BADER SAMREEN : «Je sais de quoi je suis capable et je connais les compétences que j’ai tout le travail acharné que j’ai mis dans le gymnase. Je pousserai mon adversaire jusqu’au bout et je gagnerai.

CHAROBIDDINE JURAKHONOV : “Je suis sorti du ring depuis un moment à cause de COVID et de quelques autres choses, mais maintenant je suis de retour et je suis prêt pour la nuit de combat de vendredi.”

KHURSHID TOJIBAEV : « Merci de m’avoir accueilli ici et de m’avoir donné cette opportunité à Dubaï. Je n’ai pas combattu depuis 18 mois et je suis vraiment excité de combattre ici. Merci à ma direction MTK Global et j’ai hâte d’y retourner.”

ACHIKO ODIKADZE : « Merci beaucoup pour l’invitation à Dubaï. Je suis vraiment reconnaissant d’être ici et j’ai vraiment hâte de me battre vendredi. »

RYAN ASTON : « Cela a été long à venir, il y a eu quelques revers, mais je me suis bien préparé. Je suis en forme, fort et prêt à boxer. J’en ai assez vu de mon adversaire, c’est un bon combattant, mais ce ne sera rien de moins qu’une victoire pour moi le soir du combat.

SHALVA GUCHMAZOVI : « C’est ma deuxième fois à Dubaï et l’accueil a été très chaleureux, alors merci de m’avoir invité ici. Je suis très confiant de remporter la victoire le soir du combat.

JAMIE KING : «C’était un excellent KO la dernière fois et j’en étais vraiment content, mais c’était un adversaire de bas niveau, donc c’est le niveau des gens que j’ai combattu qui me donne confiance. J’ai aussi confiance en ma puissance, et maintenant il s’agit de me mettre au niveau de mes adversaires et de montrer de quoi je suis capable. Les huit derniers mois m’ont prouvé que la cohérence est la clé, donc je veux juste me battre et m’entraîner, et ensuite tout se mettra en place. Je me suis récemment associé à Paul Weir, ancien champion du monde des deux poids, et il m’a vraiment aidé à faire progresser mes compétences.

FAHAD AL BLOUSHI : « J’ai vraiment travaillé dur pour arriver à cette étape de ma carrière. Je dois remercier mes coéquipiers ainsi que nous nous poussons tous les uns les autres. J’ai hâte de me battre vendredi et d’entrer là-bas et de commencer à travailler. J’obtiendrai la victoire le soir du combat.

SULTAN AL NUAIMI : « Je suis excité, et c’est un tel plaisir d’être ici. Je vais montrer de mon mieux. Je crois en moins de paroles, plus d’action. Apportez la nuit de combat.

MISHIKO SHUBITIDZE : « Merci beaucoup de m’avoir accueilli à Dubaï. C’est ma première fois et j’ai vraiment hâte de me battre vendredi. Je ferai le meilleur spectacle possible lors de la nuit de combat.

Les billets peuvent être achetés ici :

https://dubai.platinumlist.net/event-tickets/81858/d4g-promotions-presents-rising-stars-on-august-20

En savoir plus sur l’application Sport360