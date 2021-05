Un Tatum historique sauve les Celtics, qui rencontrent Kyrie

Les Celtics rencontreront à nouveau Kyrie. C’est la meilleure analyse que vous puissiez faire de leur victoire sur les Wizards, forgée avec l’un des rares points positifs qu’ils ont eu cette année: Jayson Tatum. Son plus grand argument et aussi une étoile consolidée, l’attaquant est passé à 50 points dans une seconde mi-temps spectaculaire et a sauvé le mobilier d’une équipe molle, manquant de la chimie du passé et rencontrant désormais l’ogre de la Conférence de l’Est et presque de la NBA: les Nets. Cette super équipe avec un grand trois pour la mémoire qui a, parmi ses membres, Irving, la bête noire d’un projet qui a détruit de l’intérieur et qui semblait se redresser l’année dernière. Un simple mirage avant de se diriger vers une saison marquée par le coronavirus, le calendrier condensé et les blessures. Sur les Celtics, celui de Jaylen Brown, qui ne jouera pas les éliminatoires. Mais ils pourraient être plus, puisque Marcus Smart et Robert Williams ils ont reçu deux coups dans le duel contre les sorciers qui les ont temporairement retirés du jeu. Ils sont tous les deux revenus et la plaie a cessé de saigner. Et Tatum, avec l’aide de Kemba, a fait le reste. Oh, et Brad Stevens respire. Ce n’est pas pour moins.

Leurs rivaux, les Wizards, ont eu leur chance et ils sont tombés pour un résultat plus grand que mérité. Mais la réalité est que ses stars n’étaient pas à la hauteur de ce qu’exigeait un rival à l’orgueil blessé, mais pas mort (pour l’instant). Russell Westbrook, après une saison historique, avait 13 rebonds à la mi-temps, un record personnel qui ne compte pas pour les playoffs, car la NBA a déjà précisé que les play-in ne sont pas les playoffs. Mais rien d’autre: il n’a contribué qu’un seul rejet de plus dans toute la seconde mi-temps, au cours de laquelle il n’a pas donné une seule passe décisive (5 dans la première). Et il a terminé avec 4 défaites et 5 fautes personnelles, dans une mauvaise sélection de tir (6 sur 18 en field goal et 0 sur 4 en triple), recevoir des insultes laides du public (les choses de certains fans) et se diriger vers le tunnel des vestiaires quand il restait plus de cinq minutes avant la fin du match (le truc de Westbrook). Le meneur de jeu n’a pas montré la version dominante qui cette saison lui a permis de se réconcilier avec le public, et elle doit émerger si les Wizards ne veulent pas perdre face à Indiana et dire au revoir aux playoffs. Quelque chose qui serait une fin amère après la fin de la saison régulière qu’ils ont faite.

Bradley Beal était légèrement plus mince que son partenaire, mais ce n’était pas non plus la solution. 22 points (presque 32 en saison régulière), 9 rebonds et 6 passes décisives avec 10 sur 25 dans les buts sur le terrain et 1 sur 6 dans les triples (un très loin et en fin de possession). En d’autres termes, peu des étoiles et du quartier-maître, qui était basé sur 12 points de Daniel Gafford et 17 d’un Ish Smith. c’était du peu récupérable de son équipement. Du reste, très peu, y compris le énième embarras de Davis Bertans, une ombre de ce qu’il s’est avéré être de signer un contrat de 80 millions de dollars sur cinq saisons qui est jusqu’à présent, pour le moins dire, incroyablement excessif. Beaucoup devra améliorer l’équipe de Scott Brooks. Une série contre les Nets aurait été morbide, sans aucun doute: sur la piste, Kevin Durant, James Harrden, Russell Westbrook et Brook lui-mêmes. Vous souvenez-vous? Ce projet né en Oklahoma qui est venu à rêver du ring en 2012 (défaite en finale face au LeBron Heat 4-1). Il semble que 1000 ans se soient écoulés …

Les retrouvailles avec Kyrie

La meilleure partie est pour les Celtics, qui n’ont aucun doute mais sont en séries éliminatoires. Ce fait à lui seul est un trop petit prix pour une équipe qui a chuté à deux victoires de la finale l’année dernière, mais après une année de souffrances constantes, Ils affrontent la série contre les favoris des Nets avec rien à perdre et l’intention de profiter. Après tout, les décisions drastiques seront prises cet été. Tatum a terminé avec 50 points, 8 rebonds, 4 passes décisives, +25 sur le court, 14 sur 32 dans les buts sur le terrain et 5 sur 12 en triples. Très bien aussi Kemba Walker, qui a tiré catch and shoot, un mécanisme irrégulier dans son répertoire, pour casser le jeu avec trois triplets consécutifs au début du troisième quart (puis Tatum a pris le relief) et a marqué 29 points avec un 6 acceptable. de 14 de l’extérieur. Et à part ça, 12 + 12 d’un protagoniste de Tristan Thompson en raison de l’inconfort physique de Robert Williams Et cela a un peu rappelé l’homme qui est devenu un complément parfait chez les Cavaliers, ceux qui ont remporté le ring en 2016: protection de la jante en défense, terminé en attaque et beaucoup de rebond.

Les Celtics sont en séries éliminatoires et affronteront leur ennemi juré, Kyrie. Brad Stevens arrive plus interrogé que jamais, l’équipe est courte et pleine de blessures qui ont laissé certains joueurs touchés et d’autres hors de la circulation, il y a de l’insécurité pour une saison avec plus de bas que de hauts et peu de confiance dans le projet et cela continue de chuter. Mais le moment de vérité arrive maintenant, avec un certain public déjà sur les pistes (si les fans bostoniens ont sifflé Westbrook aujourd’hui, ils ne tourneront pas autour du pot dans le cas de Kyrie) et le Garden s’est transformé, qui sait, en forteresse . Vous vous souvenez de ce truc à propos du fait que les Celtics sont une équipe éliminatoire? Eh bien, personne n’a rien dit de tel cette année et l’équipe a perdu le combat dans l’opinion publique, cet endroit où se livrent les batailles qui décident des guerres. Mais ils sont toujours l’équipe qui a atteint la finale l’an dernier et leur tradition leur donne un air de fierté. cela peut être très utile. Et Brad Stevens a toujours mieux ramé à contre-courant. Oui, les Nets sont les favoris. Très favoris. Mais…