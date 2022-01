Un TD défensif tardif préserve les espoirs de tête de série no 1 des Chiefs

Les Chiefs de Kansas City ont passé la majeure partie du match de samedi contre les Broncos de Denver à se rattraper. Ils ont pris une brève avance de trois points au début du troisième quart, mais Denver a rapidement répondu avec un touché de 47 verges de Melvin Gordon III pour reprendre la tête. Un placement des Chiefs a réduit son avance à 21-20, mais Denver cherchait à étendre son avance.

C’est à ce moment-là que la défense de Kansas City s’est renforcée pour réaliser l’un des meilleurs jeux de la saison.

Avec le ballon au neuf, Gordon a été bourré dans le champ arrière par le secondeur Melvin Ingram III, et il a perdu le ballon. Nick Bolton l’a récupéré, a ignoré un éventuel plaqueur du quart-arrière de Denver, Drew Lock, et a trouvé de la saleté 87 mètres plus tard. Ce touché s’est finalement avéré décisif dans une victoire 28-24 pour les Chiefs.

Le jeu a préservé les espoirs de Kansas City de gagner la tête de série des séries éliminatoires de l’AFC, une place pour laquelle il se bat actuellement avec les Titans du Tennessee. Il a également établi Ingram comme One True Melvin de la NFL (il ne peut y en avoir qu’un, je ne fais pas les règles).

Les Chiefs, qui ont terminé la saison régulière à 12-5, ont encore besoin d’aide s’ils veulent décrocher un laissez-passer lors de la ronde des wild card, et les chances ne sont pas vraiment bonnes.

Malgré la victoire de la semaine 18, ils ont encore besoin d’une défaite contre les Titans, qui terminent la saison avec un affrontement sur la route contre les 4-12 Texans de Houston. Il faudrait un bouleversement assez massif pour que Kansas City évite de jouer le week-end prochain, mais la victoire maintient ce scénario en jeu.

Indépendamment de la façon dont l’ensemencement se décompose finalement, ce fut un revirement phénoménal pour les Chiefs au cours de la seconde moitié de la saison. Les champions en titre de l’AFC – qui ont commencé l’année seulement 3-4 et semblaient pouvoir manquer complètement les séries éliminatoires – se sont ralliés ces dernières semaines. Kansas City a une fiche de 9-1 depuis lors avec la seule erreur survenue contre Cincinnati la semaine dernière.

En tant que l’une des équipes les plus chaudes de la ligue en ce moment, les Chiefs seront un choix populaire pour sortir de la mêlée des équipes de l’AFC dans la même situation. Si les Texans peuvent étourdir le Tennessee, Kansas City devra gagner un match de moins pour que cela se produise.