Un technicien dans le ciel : un entrepreneur de Seattle emmène . vers de nouveaux sommets avec un vol en montgolfière épique

Un ballon de Seattle Ballooning s’élève devant le mont Rainier, vu d’un autre ballon, lors d’un vol au lever du soleil près d’Auburn, Washington, mercredi. (Photo . / Kurt Schlosser)

“Il ne vieillit jamais”, a déclaré Eliav Cohen en levant son iPhone au soleil regardant les Cascades un matin de cette semaine et en ajoutant une autre image aux 37 000 déjà présents sur l’appareil.

Cohen n’est pas juste un autre gars qui prend une photo de trop d’un lever ou d’un coucher de soleil. À 3 000 pieds dans les airs, dérivant devant une toile de fond qui comprend une vue majestueuse du mont Rainier, Cohen vit son rêve en tant que fondateur et pilote en chef de Seattle Ballooning. La société propose des vols en montgolfière au-dessus des terres agricoles, des rivières et des lacs au sud de Seattle, près d’Auburn, Wash.

L’aéronaute professionnel – l’un des rares dans l’État – est également un vétéran de la technologie qui a fondé le Bot Lab, qui développe des chatbots. La startup lancera également bientôt Helium, à juste titre, une nouvelle plate-forme d’intelligence artificielle conçue pour augmenter l’engagement de la marque sur des sites Web tiers.

Les entreprises de Cohen entretiennent une relation symbiotique à certains égards. Lorsqu’il était occupé à répondre encore et encore aux mêmes questions des clients potentiels de Seattle Ballooning, il a développé un chatbot pour son site Web afin de l’aider à gérer la charge. Cela lui laisse plus de temps pour aider les gens à expérimenter les trilles de flotter haut dans le ciel au lever et au coucher du soleil, tout comme . l’a fait cette semaine.

S’éloigner d’un ordinateur et décoller est une victoire pour quiconque expérimente l’un des vols en montgolfière de Cohen. Le pilote lui-même était clairement étourdi par le fait qu’il puisse terminer une journée pleine d’appels Zoom et de réunions de vente avec de beaux voyages en montgolfière.

Seattle Ballooning opère de mai à septembre, volant deux fois par jour si le temps le permet et assurant environ 120 vols pendant l’été.

Parlant vite et confiant, Cohen a commencé à piloter en 2009 et a lancé l’entreprise en 2016. Son enthousiasme pour l’entreprise unique est transmis dès le début d’un voyage – monter dans une camionnette avec des clients jusqu’à un terrain de lancement tout en jouant à « Apprendre à voler » de Tom Petty ” – jusqu’à l’arrivée au sol, lorsque Champagne est débouché et qu’il raconte comment la montgolfière a décollé pour la première fois en 1783.

De l’air chaud est soufflé dans le ballon pendant la préparation au décollage. (Photo . / Kevin Lisota)

En cours de route, Cohen pourrait aussi bien voir les sites pour la première fois lui-même.

“J’ai les mêmes 3 000 photos du mont Rainier”, a-t-il déclaré alors que trois de ses embarcations s’élevaient dans la lumière du matin au-dessus de la rivière White et du lac Tapps, laissant une mosaïque de lotissements et de champs vides en dessous.

Le vol est ponctué de « oohs » et de « ahhs » de 10 clients dans le panier alors que le soleil se lève et qu’une couche de brouillard plane dans la vallée. Mais pour que le souffle occasionnel de gaz propane réchauffe l’air du ballon et nous maintienne en l’air, c’est incroyablement calme et silencieux à naviguer sans moteur. Cohen sert de commentateur expert en cas de besoin sur des sujets tels que la géographie, la météo, la configuration des vents, l’histoire des ballons et les technologies modernes sur lesquelles il s’appuie, telles que les applications de suivi.

Le journaliste de . Kurt Schlosser réagit alors que la montgolfière dans laquelle il monte prend de l’altitude. (Photo . / Kevin Lisota) Le soleil se lève sur la chaîne des Cascades lors d’un vol matinal avec Seattle Ballooning. (Photo . / Kevin Lisota)

C’était décidément low-tech avant de décoller, quand Cohen a lâché un petit ballon à l’hélium avec une lumière LED à l’intérieur et l’a regardé s’élever à l’œil nu pour avoir une idée de ce que faisait le vent ce matin-là. Il a hâte de passer à des drones qui s’envoleront et ramèneront les lectures au sol pour les pilotes.

Pendant le vol, Cohen s’est simplement penché sur le bord de la nacelle et a craché plusieurs fois, en la regardant tomber, pour lire le vent. Et il a gardé un œil sur les deux autres engins.

« Tu vois ce que font les autres ballons ? » dit Cohen. “C’est là que vous n’avez pas besoin de technologie.”

Alors que le sport a probablement dépassé son apogée depuis 40 ans, Cohen s’efforce de susciter l’amour de la montgolfière chez davantage de jeunes, de femmes et de groupes sous-représentés grâce à un programme que Seattle Ballooning organise pour les étudiants pilotes. Amazon a remarqué qu’il faisait la promotion d’un film d’Amazon Studios 2019 intitulé “Les aéronautes” et a fait don d’une réplique d’un ballon présenté dans le film à Cohen pour son programme étudiant.

Dans un article publié le week-end dernier, le New York Times a mis en lumière les efforts de Cohen et d’autres pour diversifier les montgolfières et injecter du sang frais dans le sport.

Le brouillard se bloque dans la vallée alors qu’un ballon de montgolfière de Seattle dérive au-dessus de la campagne de Washington. (Photo . / Kevin Lisota) Le pilote en chef de Seattle Ballooning, Eliav Cohen, est tout sourire lors d’un autre beau vol. (Photo . / Kevin Lisota)

. et les autres clients volant avec Cohen mercredi matin ont parcouru 6 1/2 miles, atteignant une altitude maximale de 3 705 pieds et une vitesse de pointe de 22 mph. Notre descente lente a été soulignée par un passage rapproché au-dessus d’une casse colorée et de quelques vaches avant de toucher le sol, après un vol de 58 minutes, dans une zone herbeuse derrière une maison. Cohen connaît tous les voisins d’où il décolle et atterrit, et il a déclaré qu’une route à proximité était autrefois le cadre d’une publicité vintage de Rainier Beer.

Alors qu’il versait du champagne et trinquait aux origines françaises de la montgolfière, le technicien avec un passe-temps unique en son genre a demandé à ceux qui venaient de voler avec lui comment ils avaient apprécié le vol, s’ils avaient surmonté leur dégoût.

J’ai avoué avoir les jambes tremblantes et avoir parfois un peu serré le bord du panier. Mais dans l’ensemble, ce fut une expérience extrêmement agréable et fluide pour un débutant.

“Je suis en fait terrifié par les hauteurs”, a déclaré Cohen, 11 ans dans sa carrière de pilote. “Je n’aime même pas être sur une échelle.”

Eliav Cohen regarde un petit ballon à l’hélium s’élever dans les airs afin de pouvoir évaluer la direction du vent lorsque les clients arrivent dans un parking du casino Muckleshoot à Auburn, Washington (Photo . / Kurt Schlosser) Les ballons sont gonflés avant le vol du lever du soleil. (Photo . / Kurt Schlosser) L’air du ballon est chauffé au gaz propane, ce qui le fait monter. (Photo . / Kevin Lisota) Mont Rainier lors d’un vol matinal en montgolfière. (Photo . / Kevin Lisota) Un ballon vole près de la White River. (Photo . / Kevin Lisota) Eliav Cohen ne peut s’empêcher de prendre des photos des vues qu’il voit tous les jours en montgolfière. (Photo . / Kurt Schlosser) Eliav Cohen s’entretient avec des clients au sol après l’atterrissage à la suite d’un vol au lever du soleil. (Photo . / Kurt Schlosser)