Un technicien trouve une demande et un petit pot-de-vin à l’intérieur d’un iPhone: que feriez-vous? | La technologie

Quelqu’un a caché 200 dollars dans un iPhone, avec une demande qui va vous laisser bouche bée.

Nos téléphones portables nous servent bien plus que de passer des appels, de prendre des instantanés ou de profiter de nos applications ou jeux préférés, et ils gardent également de nombreux secrets capables de briser même notre propre mariage.

Un utilisateur de TikTok, supposé technicien de réparation de téléphones portables, a montré à ses abonnés ce qu’il avait trouvé à l’intérieur d’un iPhone qu’il devait réparer: une note mystérieuse et 200 dollars.

Un employé d’un atelier de réparation de téléphones portables a trouvé une note cachée dans un iPhone avec une demande qui va vous surprendre. Dans cette vidéo partagée sur TikTok, nous voyons comment le technicien doit réparer un iPhone qui a un écran cassé, et lorsque vous l’ouvrez pour regarder à l’intérieur, vous trouvez une note curieuse et 200 $.

Dans la note manuscrite, on peut lire que «s’il vous plaît, ne réparez pas mon téléphone. Ma femme va me tuer. Gardez ces 200 $. Merci”.

Il semble que le mari, propriétaire du téléphone portable, ait une série de secrets sur son iPhone et ne souhaite pas que le technicien le répare, au cas où sa femme finirait par se rendre compte de certaines informations qui pourraient détruire leur mariage. Bien que le technicien n’ait pas dit ce qu’il allait faire finalement, oui, la communauté des utilisateurs a eu plusieurs idées, tous totalement opposés.

D’une part, il y a des utilisateurs qui vous encouragent à ne pas réparer le téléphone, il y en a aussi d’autres qui disent directement que vous le réparez et en informe également la femme. Un autre l’encourage à faire du chantage, à réparer le téléphone, à garder l’argent, mais à demander ensuite beaucoup plus d’argent. Ensuite, il y a des gens de bon cœur, où ils vous conseillent de le réparer et d’effacer toutes ces prétendues preuves d’infidélité afin de sauver le mariage.

Bien qu’il existe de nombreuses hypothèses à ce sujet, cette vidéo compte actuellement 1,6 million de likes, près de 10000 réponses et il est partagé sur une multitude de réseaux sociaux. Il est clair que, que le technicien répare le téléphone ou non, la femme du client finira par s’en rendre compte.