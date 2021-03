Un tel jour il y a un an

Ma tête a un souvenir récurrent pendant ces semaines. Il y a quelques jours, ma grand-mère a reçu la première dose du vaccin contre Covid-19 et honnêtement Je n’avais plus d’espoir depuis longtemps. La pandémie et tous ses complots nous torturent tous, tous les jours, en particulier nos aînés, mais ces secondes que dure la piqûre du vaccin s’ouvrent devant nos grands-parents et nos grands-mères et, par extension, devant nous, une lueur d’espoir qui est fondamentalement émotionnelle et apporte nous rapprocher de ce sentiment tant attendu, récupérer et retrouver notre normalité, même avec des nuances.

«Un tel jour, c’était il y a un an», m’a-t-elle dit, précisément ma grand-mère lorsque je suis allée la voir il y a quelques jours. Et oui, un tel jour était il y a un an. Un an à partir de ce moment. De ce moment dont nous avons tous du mal à parlerr. Il y a eu ceux qui se sont volontairement confinés quelques jours auparavant, qui se sont dépêchés jusqu’au bout, mais d’une manière ou d’une autre nous y sommes, un an plus tard.

Au début, nous avons tous vécu cela en quelques semaines ou mois

Il semblait impossible de penser à un an de masques et de gel hydroalcoolique. Au début, nous avons tous vécu cela en quelques semaines ou, tout au plus, des mois, mais les circonstances, comme toujours, nous ont de nouveau submergés. Notre quotidien a fini par devenir un authentique Thriller en francaisque nous pourrions bien nous retrouver dans une plate-forme de contenu audiovisuel numérique, le genre qui nous a tant aidés à faire face à la maison. Seul, dans de nombreux cas.

Cette année pandémique ça nous prend à tous dans nos routines, dans notre manière de raconter, quelque chose qui ne sera à nouveau le même que grâce au vaccin. D’où l’émotion de nos aînés ou de nos agents de santé, ces voix changées et ces larmes avec les piqûres sont précisément cela, le point de non retour de la section de sortie de ce tunnel. La fin.

Et j’espère qu’avec tout ça, revenons à la chaleur humaine parce que je refuse ardemment de renoncer au toucher, à la proximité. Je refuse de ne pas vouloir faire un câlin à mes amis ou à ma famille, je refuse de ne jamais rien murmurer ou même de ne plus partager un moment inconfortable dans l’ascenseur avec un voisin, je ne veux tout simplement pas. Et ce n’est pas seulement parce qu’avant, cela pouvait et non plus. Ce n’est pas – seulement – le coup de pied, mais je crois que ces attitudes et aptitudes nous définir en tant qu’individus et en tant que sociétéIls font de nous ce que nous sommes à un niveau plus profond que nous ne pouvons l’imaginer.

Toute une génération de victimes de Covid est confrontée à des problèmes de santé mentale potentiels

On parle peu de sujets tels que santé mentale liées à la pandémie, mais nous le ferons beaucoup. Tout une génération de victimes Covid Il fait face à des problèmes potentiels de santé mentale qui devront être gérés, ce qui ne sera pas facile, et c’est un autre des grands défis auxquels nous serons confrontés en tant que société dans les mois à venir. Un défi dans lequel nous serons toujours au pied du canyon.

Avec tout cela à l’esprit et avec un objectif de santé qui est au-dessus de tout et de tout le monde, il vaut la peine de se demander qui nous étions précovidés, de qui nous avons été et surtout de qui nous voulons être.

Espérons que nous avons appris à être meilleurs.