Un téléphone Asus de marque Snapdragon vient de faire son apparition en ligne

Un reportage à la fin de l’année dernière a indiqué que Qualcomm travaillait avec Asus pour fournir des téléphones de jeu de marque Qualcomm. Le fabricant de puces américain nous avait laissé entendre à l’époque qu’il ne s’agissait que d’une plateforme de référence. Maintenant, il semble que le téléphone en question ait fait surface en ligne.

L’organisme de réglementation chinois TENAA a publié des images montrant un téléphone Asus de marque Snapdragon (h/t : XDA-Developers), visible en haut de cette page. L’une des images montre un téléphone avec le logo Asus en bas de la coque arrière et le nom et le logo Snapdragon au centre. Il semble également que le téléphone contient un scanner d’empreintes digitales arrière, bien que le dossier répertorie explicitement un capteur intégré à l’écran.

Le dossier réglementaire répertorie également plusieurs spécifications, notamment un écran OLED de 6,78 pouces, un processeur octa-core à 2,84 GHz (apparemment le Snapdragon 888), une capacité de batterie de 3 840 mAh (ce qui semble petit compte tenu de la taille de l’écran), 16 Go de RAM et 512 Go de stockage fixe. Vous obtenez également une configuration de triple caméra arrière avec une caméra 64MP et un snapper selfie 12MP à l’avant. Chose intéressante, il semble également qu’il y ait un port de 3,5 mm à bord selon les spécifications répertoriées.

Plus de lecture : Tous les processeurs Snapdragon de Qualcomm expliqués

La liste TENAA révèle également un numéro de modèle Asus_I007D, et XDA-Developers dit que cela correspond à un appareil portant le nom de code VODKA qui a été référencé dans le micrologiciel du ROG Phone 5. VODKA n’était pas le seul nom de code d’appareil repéré à l’époque, car le point de vente indique que deux appareils surnommés SAKE et PICASSO ont également été repérés. Cependant, le site Web indique que ces deux derniers appareils ont été lancés sous le nom de Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip.

Il convient de noter que certaines des spécifications semblent globalement conformes à celles du Zenfone 8 vanille, telles que l’inclusion apparente d’un port de 3,5 mm, une batterie à peu près conforme au pack de 4 000 mAh du Zenfone 8 et les résolutions principale et selfie de la caméra. . Là encore, le Zenfone 8 avait un double système de caméra arrière par rapport à la disposition à triple capteur de ce téléphone, et il offrait un écran beaucoup plus petit. Quoi qu’il en soit, cela en fait une liste très intrigante.

Asus a déclaré à Android Authority qu’il n’avait aucun commentaire à partager concernant la liste. Nous avons également demandé à Qualcomm de commenter et mettrons à jour l’article si/quand ils nous reviennent.