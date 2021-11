Un téléphone avec une charge de 150 W pourrait bientôt arriver

Nous avons vu nos premiers téléphones franchir la barrière de charge de 100 W l’année dernière, et cette tendance s’est poursuivie en 2021 avec des appareils de 120 W comme le Redmi Note 11 Pro Plus et le Xiaomi Mix 4. Cependant, il semble que les vitesses de charge pourraient être définies pour un autre coup de pouce bientôt. .

Le pronostiqueur fréquent de Weibo, Digital Chat Station, a affirmé qu’une charge de 150 W était en route. Le leaker a également ajouté dans les commentaires de l’article qu’un appareil produit en série sera « bientôt ».

Pour ce que ça vaut, les vitesses de charge de 120 W sont déjà ridiculement rapides. Le Xiaomi Mix 4 a une charge de 120 W pour sa batterie de 4 500 mAh, atteignant sa pleine capacité en 21 minutes ou en 15 minutes via un mode dit Boost. Nous devons donc imaginer qu’une charge de 150 W pourrait gagner plusieurs minutes cette fois si nous avons la même taille de batterie (bien qu’il y ait plus à charger que de la puissance en watts pure).

Un effet secondaire de la charge ultra-rapide

Une préoccupation majeure est cependant la dégradation de la batterie, car une charge plus rapide entraîne une dégradation plus rapide au fil du temps. Xiaomi et Oppo ont tous deux déclaré précédemment que leurs solutions 120W et 125W entraînent respectivement une dégradation de 20% sur 800 cycles de charge (environ deux ans). Ce n’est pas étonnant mais pas terrible non plus, même si c’est un peu inquiétant pour le nombre croissant de consommateurs qui conservent leur téléphone depuis plus de deux ans.

Nous nous attendons à ce qu’une solution de charge de 150 W fonctionne un peu moins bien à cet égard, bien que Xiaomi ait précédemment affirmé que sa prochaine technologie de 200 W maintenait également une dégradation de 20 % après 800 cycles de charge. Il y a donc encore de l’espoir pour les consommateurs qui souhaitent une charge ultra-rapide mais une batterie saine sur toute la ligne.