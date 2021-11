Un téléphone de retour de jeu rétro amusant

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Pac-Man est-il suffisamment pertinent pour stimuler les ventes de OnePlus ? L’orbe titulaire grignotant des points et le fantôme occasionnel ont-ils vraiment le pouvoir d’attirer un public de la génération Z ? La pertinence culturelle derrière un personnage de jeu vidéo de 40 ans collaborant avec une marque de smartphones n’est pas une discussion que j’imaginais avoir un lundi après-midi sur la chaîne Android Authority Slack, mais nous y sommes. L’édition OnePlus Nord 2 Pac-Man est une vraie chose.

Les collaborations de marques se présentent sous de nombreuses formes et formes, mais le principe qui les sous-tend est généralement simple. Un mélange de marques avec une philosophie commune, l’objectif final étant de générer plus de ventes, bien sûr.

L’édition OnePlus Nord 2 Pac-Man est cependant une bête étrange. La société de Shenzhen a une histoire de pièces uniques pour sa série phare. Des éditions McLaren canalisant un sentiment de vitesse aux téléphones de style Avengers se superposant au battage médiatique autour du dernier film de Marvel. Pendant ce temps, l’édition Harry Potter OnePlus Watch s’est pliée à la Potter-mania à feuilles persistantes avec un ensemble de cadrans de montre et un bracelet en cuir monogrammé.

L’édition Pac-Man, en revanche, n’a aucun sens évident. Pac-Man a peut-être cimenté sa place dans l’histoire du jeu vidéo, mais il serait exagéré de l’appeler un vendeur de système. Le personnage lui-même est reconnaissable, mais n’attire guère un public jeune par rapport à l’édition Cyberpunk OnePlus 8T qui ressemblait à un accessoire tout droit sorti du jeu vidéo. Je m’enfoncerais profondément dans le territoire des chapeaux en papier d’aluminium si je prétendais que l’orbe fantasque fuyant les fantômes pourrait être une analogie pour OnePlus fuyant son passé axé sur les passionnés, mais je m’éloigne du sujet.

L’édition OnePlus Nord 2 Pac-Man est, pour faire simple, une vitrine d’une entreprise s’amusant avec une collaboration de marque. Le téléphone est un excellent exemple d’hommage ludique et nostalgique à l’un de nos premiers souvenirs de jeux vidéo collectifs. J’irais jusqu’à dire que la première édition limitée de milieu de gamme de la société est devenue plus audacieuse et plus fantaisiste que tout ce que nous avons jamais vu de OnePlus, et je suis là pour ça.

L’édition OnePlus Nord 2 Pac-Man est un hommage amusant et nostalgique à l’un des personnages de jeux vidéo les plus reconnaissables.

À première vue, tout ce que vous remarquerez est un motif en pointillé sur un panneau arrière bleu-argenté. Un logo Pac-Man se trouve sous le module de caméra. Un deuxième logo marquant la collaboration est placé à côté de la caméra. Le téléphone, cependant, est la définition littérale des affaires à l’avant et de la fête à l’arrière. De jour, c’est un appareil plutôt simple. Le design ne s’éloigne pas trop du OnePlus Nord 2 standard et pourrait même passer pour un Nord 2 ordinaire lorsqu’on le regarde de loin.

Éloignez-vous de la lumière et le panneau arrière s’illumine avec un motif de labyrinthe lumineux qui intègre des éléments du Pac-Man 256 réinventé 2.5D ainsi que OnePlus. Les éléments phosphorescents ajoutent une touche visuelle époustouflante et un gadget qui se cache à la vue de tous. Ce n’est pas si loin d’un easter egg de jeu vidéo et j’adore ça.

Ces clins d’œil subtils à l’histoire du jeu vidéo s’étendent également à l’expérience logicielle. Bien sûr, vous avez les personnalisations de l’interface auxquelles nous reviendrons dans quelques-uns, mais la société a fait un effort supplémentaire avec des œufs de Pâques éparpillés dans un assortiment d’applications comme la calculatrice et l’expérience de charge également. Je n’ai pas encore passé autant de temps avec le jeu Pac-Man 256 préinstallé, mais OnePlus dit que jouer au jeu pendant 256 minutes débloquera également un ensemble d’autocollants photo.

Les animations subtiles autour du scanner d’empreintes digitales et dans la nuance de notification sont un plaisir à regarder.

Ailleurs, vous trouverez des fonds d’écran, des sonneries et des animations sur le thème de Pac-Man. L’animation personnalisée du scanner d’empreintes digitales est particulièrement agréable dans la façon dont les fantômes poursuivent Pac-Man pendant que vous déverrouillez le téléphone. J’aurais aimé que OnePlus opte pour un pack d’icônes personnalisé complet, mais les icônes 8 bits redessinées pour les applications OnePlus d’origine sont une belle touche. La nuance de notification renvoie également aux arcades de la vieille école et au jeu Pac-Man original avec une bordure bleu électrique autour.

Les petits ajouts et changements correspondent à une expérience logicielle qui va bien au-delà de tout ce que nous avons vu auparavant de la part de l’entreprise. Il est facile de voir l’effort et la profondeur de la personnalisation ici. Plus important encore, tous les changements sont parfaitement liés en une expérience utilisateur cohérente et plutôt joyeuse.

Vous trouverez même un filtre de caméra personnalisé qui ajoute un filtre de style CRT et superpose des personnages flottants de l’univers Pac-Man. C’est une belle touche.

Les personnalisations s’étendent également au boîtier de la boîte qui est décoré de personnages Pac-Man. Les acheteurs de l’édition spéciale recevront également un support de bureau gratuit sur le thème de Pac-Man. Malheureusement, je n’ai pas pu mettre la main dessus pour regarder de plus près.

Les collaborations de marques se présentent sous de nombreuses formes. Les téléphones de l’édition Thom Browne de Samsung, par exemple, adoptent une approche beaucoup plus sobre avec un design beaucoup plus simple et chic qui, je suppose, convient au public visé. Mais en tant que personne qui a parcouru l’édition OnePlus 7T Pro McLaren pendant près de deux ans, je dirais que même ce téléphone est un peu loin d’embrasser vraiment ce que représente McLaren.

L’édition OnePlus Nord 2 Pac-Man s’appuie sur l’esthétique du jeu et fait sien le design amusant et frénétique.

L’édition OnePlus Nord 2 Pac-Man est à l’opposé de cela. Il coopte la nature amusante et frénétique du jeu et se penche vraiment sur l’esthétique du jeu. En tant que personne qui jongle avec des dizaines de téléphones à la fois, il est rare que la conception d’un téléphone suscite la joie.

Regarder les personnages de Pac-Man courir à travers le scanner d’empreintes digitales m’a fait sourire à chaque fois, et je me suis souvent retrouvé à tenir le téléphone devant une lumière vive juste pour admirer le panneau arrière qui brille dans le noir. Je ne suis pas du genre à filtrer les appareils photo, mais je me suis beaucoup amusé à essayer de mordre les fantômes superposés. Bien sûr, Bandai Namco espère probablement attirer plus d’attention sur le jeu Pac-Man 256 préchargé, mais le téléphone lui-même ne fait pas grand-chose pour pousser activement les utilisateurs vers le jeu de micro-transactions.

OnePlus Nord 2 Édition Pac-Man

L’édition OnePlus Nord 2 Pac-Man est le premier appareil en édition limitée de milieu de gamme de la société. Le téléphone est disponible dans une seule référence avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Disponible dans un seul SKU haut de gamme avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, l’édition OnePlus Nord 2 Pac-Man (37 999 / 499 £ / 529 €) est disponible sur tous les marchés clés de l’entreprise. Le téléphone en édition limitée est l’un des meilleurs exemples de ces dernières années d’une marque de smartphones obtenant le mémo et construisant un téléphone qui serait vraiment apprécié par les fans et les joueurs.

Bien qu’il ne résolve pas les problèmes inhérents au OnePlus Nord 2 lui-même, la légère prime par rapport au OnePlus Nord 2 ordinaire en vaut la peine si vous êtes à la recherche d’un téléphone abordable à tirage limité qui offre un équilibre parfait entre être un outil et une déclaration de conception pour les amateurs de jeux vidéo.

