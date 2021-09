Un téléphone léger pour les amateurs de selfie

TL;DR

Xiaomi a lancé son nouveau smartphone Civi en Chine. L’appareil semble être le successeur de la série CC. Attendez-vous à un design mince et léger et à une concentration sur les selfies.

Xiaomi a taquiné un nouveau smartphone baptisé Civi plus tôt ce mois-ci, avec des images ultérieures montrant un téléphone axé sur le design semblable à la série CC. Maintenant, la société a officiellement lancé cet appareil sur son marché domestique chinois.

Le Xiaomi Civi ne pèse que 166 grammes et mesure 6,9 ​​mm d’épaisseur et 71,5 mm de large, ce qui rappelle le Mi 11 Lite tout aussi léger et svelte. Ainsi, ceux qui recherchent un téléphone plus ergonomique voudront garder un œil sur celui-ci.

Le reste de la Civi est également assez solide, avec un chipset Snapdragon 778G, un panneau OLED FHD + 120 Hz de 6,55 pouces et une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 55 W. Le dernier téléphone de Xiaomi propose également un triple système de caméra arrière, à savoir un tireur principal de 64 MP, un appareil photo ultra-large de 8 MP (champ de vision de 120 degrés) et un objectif macro de 2 MP.

Le fabricant chinois propose également un appareil photo 32MP à l’avant dans une découpe perforée montée au centre, avec mise au point automatique. Xiaomi affirme que la caméra selfie offre des capacités de restauration de la peau “au niveau des pixels”. Mais une comparaison publiée par Xiaomi suggère que cela se résume à éliminer agressivement les imperfections et à augmenter l’effet de lissage de la peau. Découvrez cette comparaison ci-dessous.

La Civi de Xiaomi sera mise en vente à partir du 30 septembre en Chine. Attendez-vous à payer 2 599 yuans (~ 402 $) pour le modèle 8 Go/128 Go, 2 899 yuans (~ 449 $) pour la variante 8 Go/256 Go et 3 199 yuans (~ 495 $) pour le modèle 12 Go/256 Go.

Nous avons demandé à Xiaomi si la Civi arrivera sur les marchés mondiaux, et nous mettrons à jour l’article si/quand il nous reviendra. Pour ce que ça vaut, le Mi CC9 Pro a finalement atteint les marchés mondiaux en tant qu’appareil de la série Mi Note 10, tandis que le Mi CC9e a reçu Android stock et est arrivé sur des marchés plus larges sous le nom de Mi A3. Il va donc de soi que le Xiaomi Civi sera rebaptisé s’il quitte la Chine.

