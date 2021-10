Un téléphone Pixel et des services Google pour un abonnement mensuel

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Google travaillerait sur un service d’abonnement Pixel Pass. Cela regrouperait un achat de téléphone Pixel avec un ensemble de services Google premium. Cependant, il n’y a aucun mot sur la disponibilité ou le prix de ce plan d’abonnement.

Il existe plusieurs façons d’acheter un smartphone de nos jours, mais il semble que Google pourrait ajouter une autre option lors du lancement de la série Pixel 6 plus tard ce mois-ci. Une nouvelle fuite au détail a détaillé l’existence d’un service dit Pixel Pass.

La fuite, divulguée par YouTuber M. Brandon Lee sur Twitter, allègue que Pixel Pass est un service par abonnement qui regroupe un téléphone Pixel avec une collection de services Google de style Apple One et une garantie prolongée. Découvrez une capture d’écran obtenue par Lee ci-dessous.

Les services inclus dans Pixel Pass incluent apparemment Google One, Play Pass, YouTube Premium ou YouTube Music et la connectivité Google Fi. Il y a cependant deux omissions notables ici, à savoir Stadia et un service de streaming semblable à Netflix.

Il n’y a aucun mot sur la disponibilité et les prix de ce prétendu service, bien que nous supposions qu’il s’agit d’une offre américaine pour le moment. Après tout, Google Fi fonctionne dans de nombreux pays mais doit être activé aux États-Unis. Il va donc de soi que Google Fi ne serait pas inclus si l’offre était disponible ailleurs.

On ne sait pas non plus si Google lancera un ensemble de services autonome qui exclura le téléphone Pixel et Google Fi, car cela aurait certainement du sens. Mais le prix sera crucial pour un forfait autonome, et un sondage de l’Autorité Android de juin 2021 a révélé que la plupart des répondants ne paieraient qu’entre 10 $ et 15 $ par mois pour un forfait comme celui-ci.

Combien dépenseriez-vous pour un service d’abonnement Pixel Pass incluant un Pixel 6 standard ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.