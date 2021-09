Un téléphone robuste avec peu d’inconvénients

Nokia a toujours été réputé pour la durabilité de ses téléphones. Certains de ses combinés classiques ont été sacrément presque indestructibles. Le Nokia XR20 du détenteur de licence de marque HMD Global cherche à honorer cet héritage, en ciblant ceux qui ont besoin d’un partenaire endurci pour leur style de vie actif qui est également subtil dans sa force. Il s’agit d’un téléphone robuste conçu pour être aussi confortable et attrayant en ville que dans la nature. Découvrez si ce combiné durci est la solution idéale pour vous dans la revue Nokia XR20 d’Android Authority.

Ce que vous devez savoir sur le Nokia XR20

Eric Zeman / Autorité Android

Nokia XR20 (6 Go, 128 Go) États-Unis/Royaume-Uni : 549 $ / 449 £

Nokia XR20 (4 Go, 64 Go) UE : 499 €

Le Nokia XR20 est un smartphone de style robuste qui possède une fiche technique respectable et un look quelque peu svelte. Il vise une durabilité maximale sans recourir au matériel encombrant si souvent requis pour une protection complète. Son prix correspond à celui d’autres appareils robustes, ce qui signifie qu’il s’agit d’un moyen abordable d’acheter sur le marché des téléphones robustes. Comme son prix l’indique, il s’agit plutôt d’un appareil de milieu de gamme et se situe à peu près au milieu de la gamme de Nokia en termes de performances.

Nokia vend deux combos RAM/stockage, qui varient selon les régions. Les États-Unis et le Royaume-Uni obtiennent le modèle 6 Go/128 Go tandis que le reste de l’Europe obtient le modèle 4 Go/64 Go. Les deux modèles prennent en charge le stockage extensible. Le téléphone est disponible en deux couleurs : Ultra Blue (testé) et Granite. L’appareil est livré déverrouillé et prend en charge les réseaux d’AT&T et de T-Mobile aux États-Unis, y compris la 5G. Il est déjà disponible en ligne auprès de détaillants tels qu’Amazon et B&H Photo aux États-Unis, ainsi que Nokia direct.

Ce qui est bon?

Eric Zeman / Autorité Android

Il y a beaucoup à aimer avec le Nokia XR20, à commencer par le matériel. Nokia a fait un travail louable en concevant un téléphone qui a l’air bien et agit dur.

La meilleure façon de penser au XR20 est comme s’il s’agissait d’un appareil mince avec un boîtier étanche préinstallé. Le téléphone a des rails latéraux en aluminium exposés enveloppés dans un revêtement en caoutchouc autour des bords extérieurs et un châssis en aluminium recouvert de plastique à l’arrière. Il est grand (171,64 x 81,5 x 10,64 mm) et lourd (248 g), mais aussi rassurant. Il semble beaucoup plus puissant que le téléphone moyen.

Le téléphone est conforme à la nouvelle norme MIL-STD 810H pour la protection contre les chutes, les vibrations, les températures extrêmes, etc.

Quelle est sa force ? En plus du châssis en aluminium, le verre Gorilla Glass Victus de première qualité de Corning protège l’écran. Le téléphone est conforme à la nouvelle norme MIL-STD 810H pour la protection contre les chutes (à partir de 1,8 m), les vibrations, les températures extrêmes, l’humidité du sel, etc. Bien sûr, il obtient un indice de protection IP68 pour la protection contre la poussière et l’immersion dans l’eau (à une profondeur de 1,5 m pendant une heure maximum). Ceux-ci garantissent que le téléphone doit gérer les abus de base avec peu de soucis. Afin de tester cela, j’ai jeté le téléphone dans mon jardin, lui ai donné un coup de pied, l’ai laissé tomber sur du béton, l’ai plongé dans la rivière locale et l’ai jeté dans les escaliers de ma cave. Il est sorti de ces épreuves et tribulations pas pire pour l’usure.

Tout cela est très impressionnant étant donné que ce n’est pas le cas voir comme un téléphone robuste encombrant typique, mais il combine certains des meilleurs indices de protection de tous les téléphones du marché.

On pourrait penser qu’un téléphone robuste aurait des fonctionnalités minimales, mais le Nokia XR20 a plus à offrir que la plupart des produits phares. En plus d’un bouton Google Assistant dédié, il dispose d’une clé programmable par l’utilisateur, ainsi que d’un lecteur d’empreintes digitales, d’un port USB-C, d’une prise casque, d’une boucle pour les cordons et de haut-parleurs stéréo très puissants. Ces haut-parleurs sont parfaits pour entendre les appels sur haut-parleur et diffuser de la musique dans les espaces extérieurs.

L’affichage est vraiment sympa. Il mesure 6,67 pouces et offre une résolution FHD+ (2 400 x 1 080) dans un format de 20:9. L’écran émet 550 nits de luminosité, ce qui est suffisant pour la plupart des scénarios, même s’il était parfois difficile à voir sous la lumière directe du soleil. La caméra selfie est centrée en haut, style trou perforé.

La cellule d’alimentation de 4 630 mAh permet de traverser facilement deux jours d’autonomie.

La durée de vie de la batterie est exceptionnelle. La cellule d’alimentation de 4 630 mAh permet de traverser facilement deux jours d’autonomie. Temps d’écran mesuré supérieur à huit heures. De plus, le téléphone prend en charge la charge filaire de 18 W (chargeur inclus) et la charge sans fil de 15 W. Les temps de recharge n’étaient pas trop longs, arrivant à 85 minutes à vide. La recharge sans fil est un bon plus.

Eric Zeman / Autorité Android

Le support sans fil est excellent. Le Nokia XR20 contient un bon nombre de bandes 5G pour les États-Unis et l’UE/Royaume-Uni (mais pas de support mmWave). Je l’ai testé sur le réseau 5G de T-Mobile aux États-Unis et je suis ressorti impressionné par les vitesses. Le téléphone fait ne pas fonctionne avec le réseau 5G d’AT&T, mais peut accéder au réseau LTE d’AT&T. De plus, le XR20 comprend Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 (avec aptX Adaptive, aptX Voice) et NFC pour les paiements mobiles. C’est une suite de connectivité impressionnante pour cette gamme de prix.

Ensuite, il y a la situation du logiciel. Le téléphone est livré avec Android 11, qui fonctionne sans problème sur l’appareil. C’est une version propre d’Android stock et il n’a que quelques applications gonflées, telles que VPN Express et Spotify. Plus important encore, HMD Global s’est engagé à effectuer trois mises à niveau du système d’exploitation et quatre ans de mises à jour de sécurité pour le téléphone. Vous ne pouvez pas demander beaucoup plus que cela.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Eric Zeman / Autorité Android

Le Nokia XR20 a beaucoup à offrir, mais ce n’est pas tout à fait parfait. Quelques petites choses retiennent le téléphone et elles valent la peine d’être discutées.

La première est la performance. Le XR20 est livré avec un processeur Qualcomm Snapdragon 480 5G avec un GPU Adreno 619. HMD Global n’a pas spécifié quel type de RAM et de stockage sont à bord. Il s’agit d’un SoC pour les téléphones d’entrée de gamme. Bien que le XR20 gère les tâches quotidiennes avec une relative facilité, il n’excelle pas dans tout. Cela s’enlisait un peu lorsque de nombreuses applications s’exécutaient en arrière-plan ou lorsque je chargeais une douzaine d’onglets dans Chrome. Cela n’a certainement pas impressionné lors de l’exécution de benchmarks. C’est le type de puce que vous vous attendez à trouver dans les téléphones coûtant 250 $ à 400 $. Bien que vous ne vous attendiez pas à des performances exceptionnelles d’un téléphone robuste, c’est un peu décevant pour un téléphone qui coûte 550 $.

C’est le type de puce que vous vous attendez à trouver dans les téléphones coûtant 250 $ à 400 $.

Ensuite, il y a la caméra. Ce n’est pas un mauvais système pour la catégorie, mais encore une fois, cela devrait être un peu mieux pour le prix. Le tireur principal a un capteur 48MP à f/1,79 avec autofocus tandis que la caméra ultra grand angle a un capteur 13MP avec objectif à focale fixe à f/2,4. L’optique Zeiss est à bord, tout comme certains modes de prise de vue de la marque Zeiss, notamment Zeiss Portrait et Zeiss Cinematic Effects. Les clichés que j’ai collectés avec le téléphone étaient au mieux moyens, et parfois inférieurs à la moyenne. J’ai remarqué un manque de détails ici et là, et les couleurs étaient souvent délavées. La caméra selfie 8MP fait le travail, mais fournit des résultats bruyants. La capture vidéo est limitée à 1080p à 60fps. Les images sont correctes.

Il convient également de noter que contrairement à d’autres téléphones robustes, vous n’obtenez aucun extra matériel de photographie ici. D’autres appareils disposent de modes de vision nocturne dédiés et de capteurs thermiques de qualité professionnelle.

Eric Zeman / Autorité Android

Enfin, le lecteur d’empreintes digitales. Le lecteur est intégré au bouton d’alimentation sur le bord droit du téléphone. Ce n’est tout simplement pas à la hauteur. Non seulement il est difficile à trouver, mais sa précision et sa rapidité font cruellement défaut. Il vaut mieux utiliser un code PIN ou un schéma pour protéger le téléphone. Il existe un déverrouillage du visage pour ceux qui préfèrent, bien qu’il soit basé sur un logiciel et qu’il ne soit donc pas aussi sécurisé.

Exemples d’appareils photo Nokia XR20

Nokia XR20Écran

6,67 pouces FHD+

2 400 x 1 080

Format 20:9

Verre de gorille Victus

Processeur

Qualcomm Snapdragon 480

RAM

4 Go ou 6 Go

Espace de rangement

64 Go ou 128 Go

Prise en charge de la carte microSD jusqu’à 512 Go

Puissance

Batterie non amovible de 4 630 mAh

Prise en charge de la charge filaire 18W

Prise en charge de la charge sans fil 15W

Appareils photo

Arrière:

– 48MP principal (ƒ/1,79, capteur 1/2,25 pouces, 0,8μm, AF)

– 13MP ultra-large (ƒ/2,4, capteur 1/3 pouce, 1,12μm, FoV 123 degrés)

Devant:

– 8MP principal (ƒ/2,0, capteur 1/4 pouce, 1,12μm)

Bandes

GSM : 850, 900, 1800, 1900 | WCDMA : 1, 2, 4, 5, 8

LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66

5G4 SA+NSA : n1, n2, n3, n5, n7, n28, n41, n66, n77/n78

Connectivité

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.1

Prise en charge NFC

Ports

Port USB-C

Prise casque 3,5 mm

Emplacement double nano SIM

OU

Emplacement pour carte nano-SIM et microSD

Sécurité

Certifié MIL-STD 810H

Protection contre les chutes de 1,8 m

Certifié IP68

Boutons/capteurs

Capteur d’alimentation/d’empreintes digitales

Bascule de volume

Bouton de l’Assistant Google

Bouton personnalisable sur le dessus

Logiciel

Android 11

Dimensions/poids

171,6 x 81,5 x 10,6 mm

248g

Couleurs

Ultra bleu

Granit

Avis Nokia XR20 : Dois-je l’acheter ?

Eric Zeman / Autorité Android

HMD Global a composé un bon mélange de fonctionnalités et de performances dans le Nokia XR20, bien qu’il ne soit pas sans défauts. La conception de base est solide, avec un look attrayant et un matériel performant. Ses cotes MIL-STD 810H et IP68 garantissent que le téléphone gère une bonne quantité d’abus dans des environnements impitoyables – et il a été à la hauteur de nos tests. Le grand écran est lumineux et contrasté avec l’avantage du Gorilla Glass Victus qui le protège. D’autres éléments essentiels, notamment une excellente autonomie de la batterie, des vitesses de charge rapides, une prise en charge sans fil 5G solide et des haut-parleurs extra-forts complètent l’expérience.

Nous ne nous attendions pas à ce que l’appareil photo du Nokia XR20 fournisse des résultats en or pur, mais nous espérions des images plus nettes et plus colorées, d’autant plus qu’il n’y a pas de capteurs supplémentaires pour les travailleurs spécialisés. Peut-être plus important encore, le processeur d’entrée de gamme, bien que suffisant pour gérer les tâches quotidiennes, peut ralentir avec l’âge et les mises à jour logicielles au fil du temps.

Le Nokia XR20 est un smartphone robuste qui ne semble pas déplacé dans la salle de réunion ou les boondocks.

Cela dit, aucun des téléphones robustes testés par Android Authority ne couvre tout parfaitement. Chacun a des avantages et des inconvénients que vous devez peser avant de faire un achat. Le Cat S62 Pro (649 $) est un excellent appareil robuste à part entière avec des extras comme une caméra thermique Flir, mais vous paierez pour cette spécialisation. De même, le Kyocera DuraForce Ultra (899 $) est un morceau d’un appareil avec de meilleures spécifications de performances mais un prix plus élevé pour correspondre et un support logiciel discutable. Le Samsung Galaxy XCover Pro (499 $) est le plus proche du Nokia XR20 en termes de prix, de fonctionnalités et de design, mais contient un chipset encore moins puissant.

Le Nokia XR20 est un smartphone robuste qui ne semble pas déplacé dans la salle de réunion ou les boondocks. Si vous voulez un téléphone d’apparence normale avec une excellente autonomie de batterie qui s’avère être robuste, le XR20 couvre bien les bases. Si vous recherchez des accessoires photo supplémentaires, de meilleures performances ou une construction encore plus durable, jetez d’abord un coup d’œil à la concurrence.

Le Nokia XR20 est un téléphone semi-durci qui peut gérer les chutes et les déversements tout en offrant une autonomie de deux jours, un grand écran et un service de données 5G rapide.