Un téléphone Samsung a pris feu dans un avion, obligeant les passagers à évacuer

Un téléphone a pris feu dans la cabine d’un vol d’Alaska Airlines lundi soir, rapporte le Seattle Times. L’avion avait déjà atterri à l’aéroport international de Seattle-Tacoma après avoir décollé de la Nouvelle-Orléans lorsque l’incident s’est produit. Perry Cooper, porte-parole du port de Seattle, a déclaré au Seattle Times que le téléphone en feu était un Samsung Galaxy A21.

“Après avoir beaucoup creusé, je peux vous dire que le téléphone a été brûlé de manière méconnaissable”, a écrit Cooper, précisant à quel point l’incendie était grave. «Cependant, lors d’un entretien avec l’un de nos agents de police du port de Seattle, le passager a déclaré que le téléphone était un Samsung Galaxy A21. Encore une fois, nous n’avons pas pu le confirmer en regardant les restes de l’appareil.

Un porte-parole d’Alaska Airlines a déclaré que l’équipage avait réussi à éteindre le téléphone avec un sac de confinement de batterie. À ce moment-là, suffisamment de fumée avait rempli la cabine pour que l’avion ait besoin de déployer des toboggans d’évacuation. Il y avait 128 passagers à bord de l’avion, ainsi que six membres d’équipage. L’aéroport les a tous transportés en toute sécurité en bus jusqu’au terminal, selon un tweet :

Plus tôt dans la soirée, le POSFD a répondu à un rapport d’incendie dans la soute du vol 751 d’Alaska Airlines. À l’arrivée, l’incendie a été maîtrisé et les passagers et l’équipage ont été évacués de l’avion. (1/2) pic.twitter.com/rY2cFgrmUH

— Seattle-Tacoma Intl. Aéroport (@flySEA) 24 août 2021