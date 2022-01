Un téléphone Snapdragon 695 pour moins de Rs 20 000

Hadlee Simons / Autorité Android

Motorola a lancé le Moto G71 en Inde. Le téléphone économique contient le SoC Snapdragon 695, un appareil photo principal de 50 MP et une batterie de 5 000 mAh. Le prix commence à Rs 18 999.

Après avoir lancé sa nouvelle gamme G en Europe en novembre, Motorola propose désormais le G71 haut de gamme en Inde.

Le téléphone est le premier du pays à atterrir avec le SoC Snapdragon 695 5G-toting, désormais construit sur le processus de 6 minutes et offre des gains d’efficacité par rapport au 690 sortant.

Qu’est-ce que le Moto G71 apporte d’autre sur le marché ? À l’avant, vous obtiendrez un écran FHD+ OLED de 6,4 pouces calé à 60 Hz. En dessous se trouve une batterie de 5 000 mAh chargée via un système de 33 W. Le téléphone contient également 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. L’ensemble est complété par une matrice de trois caméras principale de 50MP, ultralarge de 8MP et macro de 2MP, avec une caméra selfie de 16MP.

Parmi les autres subtilités, citons une prise casque 3,5 mm, un indice de protection IP52, un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et le skin « sans bloatware » de l’entreprise sur Android 11.

Moto G71 : Prix et disponibilité

Le Moto G71 se vendra Rs 18 999 (~ 256 $) en vert Neptune et bleu arctique. La disponibilité générale démarre le 19 janvier à midi sur Flipkart.

