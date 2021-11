Un téléphone Snapdragon 888 Plus abordable

TL;DR

Motorola a dévoilé le Moto G200. Il contient un SoC Snapdragon 888 Plus pour 450 €.

Motorola a déjà lancé sa série de téléphones Edge 20 cette année, le Edge 20 Pro à 699 € étant le modèle haut de gamme. Il contient de nombreuses fonctionnalités, mais utilise cependant le chipset Snapdragon 870, qui est essentiellement le silicium phare de l’année dernière. Mais que se passe-t-il si vous voulez quelque chose avec plus de puissance et un prix moins cher ?

Eh bien, le constructeur vétéran vient de lancer le Motorola Moto G200 (h/t : GSMArena), et il apporte en effet du silicium plus puissant et un prix inférieur. Cette nouvelle version propose un processeur Snapdragon 888 Plus, ainsi qu’un prix de vente recommandé de 450 € (et 399,99 £ au Royaume-Uni), le plaçant fermement dans un territoire phare abordable.

Parmi les autres spécifications de base notables, citons 8 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage, un écran LCD de 6,8 pouces à 144 Hz et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W. En termes de conception, vous avez un couvercle arrière en plastique (bien qu’avec une finition mate), ainsi qu’un cadre en plastique avec une peinture métallisée et un indice de protection IP52.

Passez à la photographie et le Moto G200 contiendrait un triple système de caméra arrière. Celui-ci est composé d’un appareil photo principal de 108 MP (capable de fournir des prises de vue non groupées et d’une vidéo 8K), d’un appareil photo ultra-large de 13 MP avec mise au point automatique (ouvrant la porte pour les prises de vue macro) et d’un capteur de profondeur de 2 MP. Une caméra selfie 16MP est disponible en façade.

Le nouveau téléphone est d’abord lancé en Europe et au Royaume-Uni, suivi par l’Amérique latine. Donc, vous ne voudrez peut-être pas retenir votre souffle pour une sortie imminente si vous êtes en Inde ou aux États-Unis. Nous avons néanmoins interrogé les représentants de Moto sur un éventuel lancement en Inde ou aux États-Unis.

