Un téléviseur Cartrivision ultra-rare est en vente sur Ebay

À première vue, cela pourrait ressembler à n’importe quel vieux téléviseur des années 1970, son écran de taille modeste enfermé dans une console en bois massif. Mais regardez plus loin et vous verrez qu’il s’agit en fait de l’un des téléviseurs les plus rares et les plus spéciaux qui existent.

La marque est Teledyne Packard Bell, qui, comme le souligne Foone, le nécromancien du matériel résident de Twitter, n’est pas si spéciale. Qu’est-ce que, expliquent-ils, c’est le lecteur Cartrivision qu’il détient.

À une époque avant les magasins de vidéo et l’inévitable Netflix, si vous vouliez regarder un long métrage à la maison qui n’était pas diffusé sur la télévision en réseau, vous deviez généralement déployer un projecteur de film à l’ancienne. Mais si vous viviez au début des années 1970 et que vous aimiez les gadgets à la pointe de la technologie, vous pourriez vous procurer une console de télévision avec un lecteur Cartrivision intégré.

Comme l’explique Foone, Cartrivision était un format analogique de courte durée pour lequel les vidéos étaient fournies sur des cartouches massives. Ce n’était pas la première technologie propriétaire de vidéo domestique (celles-ci remontent aux années 1960), mais c’était la première à permettre aux gens de louer des longs métrages hollywoodiens pour les regarder à la maison. Comme il n’y avait pas de vidéoclubs, la location se faisait par catalogue et les cartouches étaient envoyées par courrier postal.

Mais il y avait un hic : la plupart des vidéos Cartrivision ne pouvaient être visionnées qu’une seule fois. Cela signifiait que les téléspectateurs ne pouvaient pas avancer ni rembobiner la vidéo. La bonne nouvelle est qu’il n’y avait pas de frais de rembobinage (ils n’avaient pas encore été inventés !), mais la mauvaise nouvelle est que les appels téléphoniques ou les pauses aux toilettes mal programmés pourraient avoir un impact sur l’expérience de visionnage.

Une fois les cassettes visionnées retournées (encore une fois par courrier), elles étaient rembobinées avec une machine propriétaire spéciale.

Sears a vendu les unités Cartrivision + TV pour environ 1 600 $, ce qui, comme le souligne YouTuber Oddity Archive, représenterait environ 9 000 $ en argent moderne. Bien que Cartrivision ait proposé une gamme de films de studio majeurs et ait même sorti le premier film pour adultes en vidéo domestique (A History of the Blue Movie), les ventes n’ont pas été excellentes. En juillet 1973, le format a cessé sa production, les stocks restants pourrissant dans les entrepôts.

Bien que les lecteurs autonomes prévus n’aient jamais été publiés, certains lecteurs Cartrivision ont survécu après avoir été extraits de leurs consoles de télévision d’origine, et il existe une petite communauté de collectionneurs et de reconditionneurs passionnés.

Selon le site d’électronique CED Magic, « la plupart des unités Cartrivision survivantes aujourd’hui sont des boîtiers faits maison avec l’électronique montée à l’intérieur. Il est plus courant de voir Cartrivision comme deux pièces détachées d’électronique exposée, une pièce étant l’unité de transport de bande et l’autre étant l’unité de traitement du signal de l’aquarium.

C’est pourquoi, comme le note Foone, une console de télévision entière avec la Cartrivision toujours dedans est une bête incroyablement rare aujourd’hui.

Ce qui nous amène à celui qui est actuellement mis aux enchères sur eBay. Un exemple typique des systèmes de divertissement à boîtier en bois de l’époque, ce système de télévision à cartouche Teledyne Packard Bell original est massif, pesant environ 300 livres. Foone suggère qu’il pourrait s’agir du seul spécimen survivant au monde.

“Cela a été laissé dans une propriété que j’ai achetée”, a écrit le vendeur eBay lveldre. « Vente de pièces seulement. Je ne sais pas si ça marche. J’ai enlevé le panneau arrière pour donner une vue de l’électronique interne. On dirait que tout est d’origine et toujours intact.

Même si cela fonctionne, ne vous attendez pas à ce que la Cartrivision joue réellement les anciennes bandes. Le format est très sensible à l’humidité, et comme le souligne Foone, il y avait en fait un documentaire primé aux Emmy sur à quel point il était difficile d’extraire la vidéo d’une cassette Cartrivision vintage.

Si vous voulez en savoir plus sur ce format vidéo mort fou et archaïque, voici la bande-annonce de Lost and Found, le documentaire sur la résurrection d’une cassette Cartrivision du championnat NBA de 1973.