Un témoin de Rittenhouse lance des poursuites, admet qu’il a pointé une arme à feu, avancé d’abord

de ZeroHedge :

Un témoin « vedette » de l’accusation dans le procès de Kyle Rittenhouse vient de faire sauter toute l’affaire pour l’accusation, après avoir admis avoir pointé son propre pistolet sur Rittenhouse avant que l’adolescent ne lui tire sur le biceps.

« Ce n’est que lorsque vous avez pointé votre arme sur lui, avancé sur lui, avec votre arme – maintenant votre main est baissée, pointée sur lui – qu’il a tiré, n’est-ce pas? » la défense a demandé au témoin Gaige Grosskreutz. A quoi il a répondu :

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

« Correct… »

Regarder:

Le procès de Rittenhouse devrait être terminé immédiatement. pic.twitter.com/PHZnHS5rD9 – Viva Frei (@thevivafrei) 8 novembre 2021

Plus long:

Voici le moment où @dawnpatrolmke a admis avoir pointé une arme sur Kyle avant que Kyle ne lui tire dessus en légitime défense pic.twitter.com/5N7wXYUnyN – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 8 novembre 2021

Et voici les procureurs juste après l’aveu de Grosskreutz :

quand votre témoin vedette perd votre affaire pic.twitter.com/6KycAXEkIx – wyatt (@tummymuncher) 8 novembre 2021

RUPTURE: La défense vient de demander à Gaige Grosskreutz – le propre témoin de l’État – d’admettre que Kyle Rittenhouse était justifié de se défendre contre Anthony Huber, Jumpkick Man et lui-même – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 8 novembre 2021

Rittenhouse est inculpé de deux chefs d’homicide et d’un chef de tentative d’homicide, après que l’aspirant policier a tiré sur deux hommes et en a blessé un troisième dans la nuit du 25 août 2020, alors que les émeutes du BLM faisaient rage dans les rues de Kenosha en réponse à un tirs de policiers blancs sur noirs.

Comme nous l’avons noté la semaine dernière, avant le début de la fusillade, Rittenhouse, 17 ans à l’époque, était arrivé à Kenosha afin d’aider à maintenir l’ordre et à protéger les entreprises contre le pillage et les incendies criminels.

« Les gens s’endurcissent, et notre travail consiste à protéger cette entreprise, et une partie de mon travail est aussi d’aider les gens. S’il y a quelqu’un de blessé, je suis en danger. C’est pour ça que j’ai mon fusil, parce que j’ai besoin de me protéger évidemment. Mais j’ai aussi ma trousse médicale », a déclaré Rittenhouse dans des images enregistrées avant l’incident.

Au cours de la soirée, les manifestants sont devenus de plus en plus violents contre Rittenhouse et le groupe avec lequel il était – finir par chasser l’adolescent dans la rue lorsque le manifestant Joseph Rosenbaum a été abattu sur le parking d’un concessionnaire de voitures d’occasion. Peu de temps après, On pouvait voir Rittenhouse se défendre au sol contre plusieurs attaquants – lorsqu’il en a blessé mortellement un autre, et a tiré sur le biceps de la manifestante Gaige Grosskreutz qui avait dégainé un pistolet et était en train de le pointer sur l’adolescent.

Rittenhouse a tiré sur le biceps de Gaige Grosskreutz, un médecin bénévole pour Black Lives Matter qui était en train de pointer son pistolet sur l’adolescent

Lire la suite @ ZeroHedge.com