Un témoin dit que le rappeur Pop Smoke a été abattu puis tué lors d’un meurtre During .

* Le jeudi 6 mai, un détective du LAPD nommé Christian Carrasco, a donné un témoignage à l’audience préliminaire de Corey Walker, un homme de 20 ans accusé de meurtre et de vol lors du meurtre du 19 février 2020 de Fumée pop. Pendant, Det. Carrasco a révélé que le rappeur de Canarsie, Brooklyn prenait une douche lorsque des envahisseurs sont entrés dans son AirBnB vers 4 heures du matin et a noté qu’il avait ensuite été frappé après avoir été abattu.

Det. Carrasco a déclaré que le jour fatidique de son meurtre, Pop, né Bashar Barakah Jackson, prenait une douche dans sa location de Hollywood Hills lorsque des hommes masqués ont pris d’assaut les rideaux d’un balcon du deuxième étage. Alors que l’un des hommes aurait tenu une arme noire semi-automatique sur le front d’une femme dans la chambre à coucher, en criant: «Ferme ta gueule. Veux-tu mourir? », Les autres ont couru vers une salle de bain attenante pour trouver le rappeur de 20 ans.

Citant la femme, Det. Carrasco dit: «Elle a entendu une lutte venant de la douche et a entendu M. Jackson crier. M. Jackson a couru hors de la salle de bain, puis elle a entendu un bruit fort et [heard] M. Jackson tombe au sol. Deux autres personnes ont commencé à lui donner des coups de pied. M. Jackson se lève et descend en courant. Elle entend encore deux pops. Elle suit M. Jackson, le voit au sol et crie à Michael (Durodola) d’appeler le 911. » La femme a également noté que les intrus avaient volé la «grande montre en or» du rappeur et d’autres bijoux avant de s’enfuir. Un deuxième détective du LAPD, Frank Flores, confirme qu’un véhicule à la propriété pris sous surveillance lors de l’incident remonte à Walker, qui a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation.

