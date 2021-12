Un témoin dit que Meg Thee Stallion et son ami se sont battus avant le tournage de Tory Lanez

Un témoin indépendant a dit aux flics qu’ils avaient vu Megan toi étalon et son amie, Kelsey, combattant quelques instants avant que Meg ne reçoive une balle dans le pied … un élément de preuve Tory LanezL’équipe de Meg pense jeter un sérieux doute sur ce que Meg a dit à propos de lui comme étant le tireur.

Au cours de l’audience préliminaire de mardi, un détective a déclaré que ce témoin indépendant – qui aurait vu la fusillade – a affirmé que le flash de la bouche de l’arme s’était déclenché plus près de Kelsey que de Tory.

L’avocat de Tory, Shawn Holley, dit que le détail du flash de la bouche est « corroboré par les résidus de coups de feu trouvés sur les mains de l’autre femme ». Elle nous dit également: « Il a en outre été établi que Megan a donné plusieurs récits incohérents de ce qui s’est passé cette nuit-là et qu’elle a omis des informations clés à la police. »

Holley fait presque certainement référence à ce que Meg a dit pour la première fois aux agents qui ont répondu, elle avait du verre, et non une balle, dans le pied. Meg a affirmé plus tard qu’elle avait seulement dit que c’était du verre parce qu’elle avait peur que si elle disait aux flics qu’il y avait un homme noir dans la voiture avec une arme à feu, Tory pourrait se faire tirer dessus.

Souviens-toi, c’était le mois d’après George Floyd a été assassiné.

Pourtant, Holley ajoute: « Nous attendons avec impatience l’opportunité de la contre-interroger au procès sur les nombreuses incohérences dans son histoire. »

Autre chose… on nous dit le fragments de balle tiré du pied de Meg à l’hôpital ont maintenant disparu, ajoutant plus de mystère à ce qui a causé ses blessures.

Comme nous l’avons signalé, un détective a témoigné mardi que Meg a affirmé que Lanez avait crié: « Danse, salope, danse! » avant de lui tirer dans le pied, et qu’il s’est excusé plus tard lors d’un appel en prison à Kelsey pour avoir fait quelque chose en état d’ébriété … bien qu’il n’ait jamais précisé ce qu’il avait fait.