un témoin parle du terrible état dans lequel il l’a retrouvé après l’accident

Le golfeur américain Tiger Woods Il était inconscient après l’accident qu’il a subi avec sa voiture lorsqu’il a quitté la route et a fait un virage dramatique, provoquant de multiples fractures à la jambe droite, a rapporté un témoin interrogé par les autorités.

L’homme, qui vit près du site en Domaine Rolling Hills, où l’accident s’est produit le 23 février, a déclaré à la police qu’après avoir entendu le coup, il s’est rendu au véhicule accidenté et a trouvé le golfeur de 45 ans inconscient à l’intérieur.

Les nouvelles informations sur l’accident semblent recueillies par le shérif adjoint de la Comté de Los Angeles, Johann Schloegl, dans un affidavit.

L’ancien numéro un mondial a été pris au piège dans son véhicule et a nécessité une intervention chirurgicale longue et complexe pour stabiliser les os cassés du tibia et du péroné de sa jambe droite.

Le témoin, dont l’identité n’a pas été révélée, a déclaré aux policiers Police de Los Angeles que Woods n’a pas répondu à ses questions, ce qui ajoute plus de mystère à l’enquête sur les événements, car en principe, il a été rapporté que l’athlète a donné sa version de ce qui s’est passé.

Le premier officier arrivé sur les lieux de l’accident, Carlos Gonzalez, a rapporté que Woods a pu lui parler et répondre à des questions de base.

Woods ne se souvient pas avoir conduit

Woods aurait dit aux policiers, à la fois sur le lieu de l’accident et plus tard à l’hôpital, qu’il ne savait pas comment la collision s’était produite et qu’il ne se rappelait pas avoir conduit.

Le bureau du shérif de Los Angeles, qui a déjà déclaré que Woods n’était pas sous l’influence de l’alcool ou d’un type de substance dopante et que l’accident avait été qualifié d ‘ »accident », a déjà obtenu une ordonnance du tribunal qui lui permettra d’accéder au modèle de boîte noire de véhicule SUV Genesis80 de l’accident de 2021.

La police n’avait pas déclaré que Woods était resté inconscient après l’accident et avait déclaré que le camion s’était renversé, bien que la description de l’accident par Schloegl n’inclue pas cela.

Par conséquent, le mandat de perquisition a été demandé pour l’enregistreur de données du SUV Genesis, connu sous le nom de boîte noire. Schloegl a demandé des données des 22 et 23 février. L’accident s’est produit vers 7 heures du matin le 23 février.

Les représentants du shérif de Los Angeles, qui appartenait au comté dans lequel l’accident a été enregistré, ont refusé de dire ce qui a été découvert dans la boîte noire.

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a réaffirmé que les faits indiquent qu’il y a eu « purement un accident ».

