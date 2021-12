Un temps typique d’Abu Dhabi mais une surface altérée attend les pilotes à Yas Marina – .

Il est peu probable que la météo joue un rôle dans le Grand Prix d’Abou Dhabi, décisif pour le titre, avec des conditions généralement sèches et chaudes attendues pendant les trois jours.

Mis à part une très faible probabilité de pluie samedi, la piste des îles désertes est prévue pour trois jours secs. Si une pluie fine arrive, c’est comme passer et sécher rapidement, et ce serait la première fois qu’une séance de qualification ou de course sur le circuit de Yas Marina était affectée par la pluie depuis.

Dans l’ensemble, l’événement de ce week-end se déroulera dans des températures légèrement plus fraîches que d’habitude. Des températures modérées sont attendues au cours des trois jours, avec des températures de l’air ne devant pas dépasser 26 °C, indiquant des températures de piste d’environ 30 °C lors des séances du soir, lorsque l’action compétitive a lieu.

Comme d’habitude, les première et troisième séances d’essais, organisées en journée, pourraient voir des températures de piste plus élevées. Les modifications apportées à la piste cette année auront également une incidence importante sur les conditions auxquelles les pilotes sont confrontés.

Une grande partie de la piste a été reconfigurée et refaite avec un asphalte plus foncé qui est susceptible de retenir plus de chaleur. Le reste de la surface de la piste sera plus vieux et plus rugueux, mais aussi plus léger, et donc potentiellement plus frais.

Samedi et dimanche seront tous les deux légèrement nuageux et pourraient avoir des vents de sud-est plus forts que vendredi sur le circuit, mais pas assez pour inquiéter les pilotes.

Alors que les qualifications et la course se déroulent sous les projecteurs, les températures plus fraîches de la deuxième séance d’essais libres de vendredi après-midi devraient offrir aux équipes des conditions de piste plus représentatives lors de la configuration de leurs voitures et de voir comment les pneus 13 pouces de Pirelli se comporteront sur le circuit pour le la dernière fois qu’ils sont utilisés.

