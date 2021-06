Un terrain numérique à Decentraland se vend à un promoteur immobilier virtuel pour 913 k$

in

Une institution financière foncière virtuelle non dépositaire présente un nouveau record de plate-forme pour la parcelle de terrain numérique la plus chère du métaverse de Decentraland lors du déboursement de 913 000 $ sur 259 parcelles.

Un terrain virtuel situé à l’intérieur du jeu en monde ouvert basé sur Ethereum, Decentraland, s’est vendu pour 913 000 $ – valorisant la propriété immatérielle à égalité avec la valeur commune d’une véritable maison du monde à Brooklyn, New York.

Les terrains virtuels sont vendus dans le style des jetons non fongibles (NFT) surnommés LAND à Decentraland, le terrain numérique étant vendu à l’institution financière virtuelle non dépositaire axée sur l’immobilier, Republic Realm. L’intrigue représente vraiment 259 parcelles de terrain numérique, avec l’affaissement des transactions pour 1 295 000 des jetons MANA natifs de Decentraland – d’une valeur d’environ 913 000 $ au moment de la vente.

Sur Twitter, l’institution financière non dépositaire a souligné son engagement à se rassembler sur le terrain virtuel et à ajouter de la valeur au métaverse de Decentraland.

Decentraland permet aux joueurs d’explorer son métavers basé sur la cryptographie, offrant une expertise associée à un mélange entre Minecraft et Second Life, mais avec une véritable possession des éléments du jeu et une économie du jeu axée sur les joueurs.

Republic Realm est une division de la plate-forme d’investissement en ligne Republic, qui a obtenu le soutien d’investisseurs notables tels que Binance, Galaxy Interactive de Galaxy Digital et AngelList. La division accepte les investissements d’investisseurs agréés sur invitation uniquement, limitant ses bailleurs de fonds à 99 entités.

Sur son site Web, Republic Realm affirme que « les gens dépensent de plus en plus longtemps dans les mondes virtuels », ajoutant :

« À l’intersection de technologies émergentes comme les jeux vidéo et la blockchain, les développeurs, les investisseurs et les amateurs créent un marché foncier numérique dynamique. »

Selon les informations fournies par NFT information mortal, NonFungible, la vente est la plus importante de l’histoire de Decentraland en termes de dollars, dépassant un accord d’environ 704 000 $ qui a été enregistré le 28 mai.

Cependant, une fois que LAND se négocie en fonction de sa valeur dans MANA, le gain de Republic Realm est le huitième plus grand de l’histoire du jeu, avec une parcelle virtuelle vendue pour 2,7 millions de MANA au cours du mois de novembre 2018 (environ 211 000 $ à l’époque).

En février, le métaverse rival du jeu de cryptographie, The Sandbox, a enregistré une valeur de vente de terrains virtuels d’environ 2 millions de dollars, ce qui en fait la vente la plus importante de l’histoire de terrains numériques alimentés par crypto.

NonFungible classe Decentraland au quatrième rang des projets NFT en termes de volume de ventes hebdomadaires, hébergeant 1,3 million de dollars de transactions NFT sur 335 transactions au cours des 7 derniers jours. Decentraland se classe sixième pour un volume incomparable, hébergeant une valeur de 64,6 millions de dollars de transactions sur près de 126 000 transactions.

Le projet NFT pionnier CryptoPunks domine actuellement le classement de NonFungible, générant environ 4,15 millions de dollars sur soixante-douze transactions la semaine dernière et 356 millions de dollars sur ses 13 749 ventes incomparables.

Cependant, conformément à CryptoSlam, CryptoSlam, CryptoPunks est le quatrième plus grand NFT en volume hebdomadaire, derrière les 23 millions de dollars de transactions d’Axie Infinity, les 16,7 millions de dollars de transactions de NBA high Shot et la valeur de 7,3 millions de dollars de Bored Ape Yacht Club. ventes hebdomadaires.

