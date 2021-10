Un « terroriste » basé à Pak, vivant en Inde depuis plus d’une décennie, arrêté à Delhi ; préparait une attaque dans la capitale, disent les flics

La police de Delhi a déclaré avoir récupéré un fusil AK-47, une grenade à main, des pistolets et des munitions dans les cachettes de Mohammad Ashraf à Delhi. (Image représentative)

La police de Delhi affirme avoir arrêté mardi un « terroriste » basé au Pakistan qui préparait un attentat dans la capitale nationale. Le suspect terroriste a été appréhendé à Laxmi Nagar, à East Delhi, où il aurait vécu sous un faux nom.

Mohammad Ashraf alias Ali, un résident de la province pakistanaise du Pendjab, avait obtenu des cartes d’identité indiennes grâce à de faux documents, a déclaré le commissaire adjoint de la police (cellule spéciale) Pramod Singh Kushwaha. Selon des responsables de la police, Ali est originaire de la province du Pendjab au Pakistan et vit en Inde depuis 10 à 15 ans.

La police a déclaré avoir récupéré un fusil AK-47, une grenade à main, des pistolets et des munitions dans ses cachettes à Delhi. Achraf a été arrêté en vertu des dispositions pertinentes de la loi sur les activités illégales (prévention), de la loi sur les explosifs et de la loi sur les armes, a indiqué la police.

La cellule spéciale de la police de Delhi arrête un terroriste de nationalité pakistanaise du parc Ramesh, Laxmi Nagar. Il vivait avec une fausse carte d’identité d’un ressortissant indien. Un fusil d’assaut AK-47 avec un chargeur supplémentaire et 60 cartouches, une grenade à main, 2 pistolets sophistiqués avec 50 cartouches saisis – ANI (@ANI) 12 octobre 2021

«Nous avons reçu une information selon laquelle un terroriste se cachait à Laxmi Nagar et pourrait planifier quelque chose de grand dans les prochains jours. Sur la base des informations reçues, des raids ont été menés et Ali a été appréhendé à son domicile vers 22 heures lundi. Nous avons trouvé un AK-47 avec plusieurs armes et munitions dans sa maison. Nous soupçonnons qu’il préparait une attaque majeure dans la ville », a déclaré un officier supérieur de la police.

Selon des responsables de la police, Ali est originaire de la province du Pendjab au Pakistan et vit en Inde depuis 10 à 15 ans.

Le commissaire spécial de la police (cellule spéciale) Neeraj Thakur a déclaré qu’Ali avait été interrogé et qu’à sa divulgation, l’AK-47 et d’autres armes avaient été récupérés dans ses cachettes à Delhi. Des sources ont déclaré que les armes et les pièces d’identité falsifiées, comme un passeport indien, ont été récupérées à Kalindi Kunj, Turkman Gate.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.