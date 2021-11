Un terroriste du tunnel de la terrasse ouest qui a laissé tomber un revolver chargé alors qu’il se battait avec des flics a été arrêté

Après avoir lu cet exposé des faits, je dois me demander comment ses interrogateurs ont réussi à garder leur sang-froid…

On a demandé à MAZZA de décrire comment son arme à feu avait été volée et il a répondu « uhhh… voulez-vous la version officielle ? » et « Je l’avais sur moi et j’avais arrêté la foule ok, ils essayaient d’entrer. Je ne sais même pas quelle entrée c’est… »

Je ne peux certainement pas… Ce type est hilarant !

IndyStar

Mark Andrew Mazza fait face à des accusations fédérales de possession illégale d’une arme à feu sur le terrain du Capitole, de troubles civils et d’agression, de résistance ou d’entrave à certains officiers avec une arme dangereuse après que la police a récupéré son arme à feu sur le terrain du Capitole et des séquences vidéo l’ont montré brandissant un bâton à la police , selon le FBI. (couper) Un sergent de la police du Capitole a récupéré l’arme tout en repoussant les personnes qui tentaient de percer la terrasse avant ouest ce jour-là. L’officier dans les archives judiciaires a déclaré que l’arme était tombée de la ceinture d’un homme qui l’avait poussé en arrière en essayant de forcer le passage dans le bâtiment. Le revolver Taurus contenait deux cartouches à pointe creuse et trois cartouches de fusil de chasse – qui sont généralement destinées à être utilisées contre « plusieurs cibles » en même temps, ont déclaré les enquêteurs dans des documents judiciaires.

Mazza a une explication pour tout…

MAZZA a déclaré qu’il avait signalé le vol de l’arme car au cas où quelque chose se produirait et si Antifa la trouvait, quelqu’un pourrait être tué et mon nom y est inscrit.

Ils n’ont absolument aucun sens, mais il ne laisse pas cela l’arrêter…

Histoire brute

L’arme du présumé émeutier de MAGA, Mark Andrew Mazza, aurait été retrouvée sur la pelouse du Capitole, et des séquences vidéo le montraient brandissant une matraque contre la police pendant l’émeute. Deux jours plus tard, Mazza a déposé un faux rapport de police alléguant qu’il avait perdu l’arme dans un casino de l’Ohio, selon l’Indy Star. Mazza 56, a fait sa première comparution devant le tribunal jeudi après avoir été arrêté à son domicile de Shelbyville mercredi. Il est détenu sans caution. (couper) « La vidéo montre Mazza tenant les portes ouvertes dans un effort apparent pour permettre aux émeutiers d’entrer dans le bâtiment », rapporte la station. « Mazza aurait tenu une matraque et poussé le groupe vers des officiers, qui défendaient la zone, et les a agressés. Selon des documents judiciaires, Mazza a balancé le bâton à la police et a crié : « C’est notre putain de maison ! Nous possédons cette maison!’”

En parlant de bon sens, est-ce que quelqu’un a l’impression que Mark n’est pas complètement honnête ?

MAZZA a en outre déclaré qu’il s’était rendu dans le « couloir », où tout le monde se faisait asperger de poivre. MAZZA a déclaré : « Je vais dans le couloir parce que ce sont des conneries, qu’est-ce qu’on essaie de faire ? » et « mon copain et moi avons dit qu’est-ce qu’ils font ici… nous savions que c’était Antifa parce que nous sommes des citoyens respectueux des lois. nous ne faisons pas ça… nous ne pillons pas.

Je veux dire, il ne peut pas vraiment croire à ses propres conneries, n’est-ce pas ?

Droit et criminalité

L’arme a été testée pour les empreintes digitales et l’ADN, selon les documents. Il n’était pas non plus enregistré à Washington, DC, selon les documents, et Mazza était répertorié comme l’acheteur original de l’arme sur la base de son numéro de série. Mazza a signalé le « vol » de l’arme au service de police de Shelbyville, dans l’Indiana, le 8 janvier, indiquent les documents. Il a affirmé qu’il était à Cincinnati, Ohio, le 5 janvier 2021, et que l’arme a été volée dans sa voiture de location près du Hard Rock Casino entre 10h30 le 5 janvier et minuit le 6 janvier. Mazza a affirmé qu’il ne voulait pas signaler la disparition de l’arme à la police du casino, il a donc affirmé qu’il était rentré chez lui le 6 janvier et s’était endormi parce qu’il était fatigué. Cependant, le téléphone portable utilisé par Mazza pour appeler dans l’histoire prétendument fictive a placé Mazza près du Capitole américain au moment où CW-1 a été attaqué, ont déclaré des enquêteurs fédéraux. Les enregistrements téléphoniques l’ont placé sur un chemin de voyage entre l’Ohio et Washington, DC, ont-ils en outre affirmé.

Je me demande comment il va s’en sortir…

MAZZA a en outre déclaré « J’ai falsifié un rapport » et « Il est manquant, pas volé ». On a demandé à MAZZA « Quand vous étiez à Washington, avez-vous agressé des policiers ? » MAZZA a répondu « Non ».

Je suppose que personne ne lui a jamais dit que les enquêteurs ne posent jamais de questions auxquelles ils ne connaissent pas déjà la réponse…

département de la Justice

Mark Andrew Mazza, 56 ans, de Shelbyville, est accusé de possession illégale d’une arme à feu sur le terrain du Capitole, de troubles civils et d’agression, de résistance ou d’entrave à certains officiers avec une arme dangereuse, entre autres accusations. Il a été arrêté le 17 novembre 2021 à son domicile de Shelbyville et a comparu pour la première fois devant le tribunal hier dans le district sud de l’Indiana. Mazza a été condamné à être détenu sans caution en attendant sa prochaine procédure judiciaire. Selon des documents judiciaires, Mazza a apporté au Capitole un revolver Taurus, chargé de trois cartouches de fusil de chasse et de deux balles à pointe creuse. L’arme a été récupérée dans la zone de West Front Terrace peu après 14 h 30. Une séquence vidéo montre plus tard Mazza dans la foule entrant dans le tunnel menant aux portes de Lower West Terrace vers 15 h 08. Une fois les portes vitrées du Capitole brisées, Mazza a tenu les portes ouvertes dans un effort apparent pour permettre aux émeutiers d’affluer dans le bâtiment. Tenant une matraque, il a aidé le groupe à pousser vers les officiers qui défendaient la zone et s’est joint à eux pour les agresser. Il a activement balancé le bâton à la police, criant à un moment donné: «C’est notre f—- maison! Nous sommes propriétaires de cette maison ! Il a ensuite participé à des efforts incessants pour appliquer une force physique et une pression importantes sur les agents. Le 8 janvier 2021, selon les documents, Mazza a déposé un faux rapport de police dans l’Indiana dans lequel il affirmait avoir perdu son arme dans un casino de l’Ohio.

X

Selon les documents, on peut entendre Mazza crier ce qui suit en vidéo à la police du Capitole : « C’est notre [expletive] loger! Nous sommes propriétaires de cette maison ! Nous voulons notre maison ! pic.twitter.com/KLSxBvuXhu – Brock EW Turner (@BrockEWTurner) 19 novembre 2021

Le FBI continue de solliciter l’aide du public pour identifier les individus qui ont participé à un comportement illégal pendant l’insurrection du Capitole.

Si vous avez des informations sur des personnes qui ont participé à des actions illégales au Capitole des États-Unis le 6 janvier, appelez 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) ou laissez un pourboire en ligne. Vous pouvez également soumettre des photos et des vidéos pertinentes au FBI ici.

Si vous ne pouvez tout simplement pas obtenir suffisamment d’informations sur les terroristes qui ont tenté d’usurper notre démocratie, alors ces liens sont pour vous…

