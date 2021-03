Un test de drone de la NASA démontre un cas d’utilisation de radars compacts construits par Echodyne, soutenu par Bill Gates

Des tests récemment conclus par la NASA prouvent que les radars compacts construits par Echodyne permettront aux drones de voler de manière autonome dans un espace aérien encombré.

Le mois dernier, Echodyne, basé à Kirkland, dans l’État de Washington, s’est associé au centre de recherche en vol Armstrong de la NASA en Californie pour tester un drone AiRanger construit par American Aerospace Technologies Inc. Le drone a volé seul sur 23 km de pipeline, simulant le type de mission d’inspection qui les drones commerciaux devraient fonctionner dans un avenir pas trop lointain.

Pendant le vol d’essai, le drone a utilisé les radars remarquablement petits d’Echodyne pour détecter et éviter tout seul les aéronefs «non coopérants».

La capacité d’Echodyne à construire des radars entièrement fonctionnels qui ont à peu près la taille et le poids d’une tablette électronique classique ouvre de nouvelles applications pour les drones, comme les taxis aériens autoguidés et les transporteurs de fret.

«C’est notre avancée fondamentale», a déclaré Leo McCloskey, vice-président du marketing. «L’autonomie est l’avenir. Le radar est le capteur absolument essentiel dont vous avez besoin dans le réseau. »

Mais Echodyne dit qu’il a besoin que la Federal Aviation Administration termine la rédaction de règlements pour les aéronefs sans pilote avant que son activité ne décolle vraiment.

«Nous essayons d’établir quelles sont les règles», a déclaré McCloskey. «Nous essayons de créer ce paquet de sécurité qui satisferait la FAA.»

L’ensemble de l’industrie attend que les régulateurs déterminent quelles seront les exigences, a déclaré McCloskey.

« Toutes les grandes marques du monde font le même genre de danse », a-t-il dit, « faisant des essais et expérimentant avec des régulateurs. »

Echodyne a été séparée de l’Intellectual Ventures de Nathan Myhrvold en 2014. Les investisseurs de la société comprennent Bill Gates, Vulcan Capital, Madrona Venture Group et d’autres. Elle détient une licence pour utiliser les brevets d’Intellectual Venture sur les métamatériaux, qui sont des matériaux artificiellement structurés utilisés pour contrôler et manipuler une gamme de phénomènes physiques, y compris la façon dont ils reflètent le rayonnement électromagnétique.

En théorie, cela pourrait un jour inclure la manipulation de la façon dont les faisceaux lumineux rebondissent sur les objets, les rendant essentiellement invisibles.

Mais dans l’ici et maintenant, l’utilisation de métamatériaux permet à Echodyne de construire des radars beaucoup plus petits et nécessitant beaucoup moins d’énergie que les radars traditionnels – et ils sont moins chers.

McCloskey a déclaré que le gouvernement fédéral avait dépensé près d’un milliard de dollars pour essayer de réduire les radars à balayage progressif, mais avait échoué. L’approche Echodyne représente un «changement de fonction par étapes» qui fournit aux constructeurs et aux opérateurs de drones des radars «de la bonne taille, du bon poids, de la puissance et du bon coût».

«Nous avons démontré que nous savons comment construire le bon type de radar pour ce type de mission», a-t-il déclaré.

Alors que la société attend que la FAA termine ses travaux, elle va de l’avant pour produire et vendre ses radars pour des applications au sol.

Les radars d’Echodyne sont suffisamment bon marché – moins de 30000 dollars – pour que les utilisateurs puissent les enchaîner autour de zones ou d’événements qui doivent être protégés, en particulier ceux qui sont sensibles aux attaques de drones hostiles.

D’autres utilisateurs expérimentent l’adaptation de la technologie pour une utilisation dans les bateaux; Les radars d’Echodyne peuvent aider les bateaux sans pilote et les barges à naviguer entre les îles.

L’attention et l’activité sont bonnes pour les affaires, a déclaré McCloskey. «Le volume augmente définitivement», a-t-il déclaré. «De plus en plus d’entreprises de différentes régions du monde se rapprochent.»