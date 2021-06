Un test de vitesse épique oppose l’iPhone 12 d’Apple à un iPhone d’origine – .

in

Lorsque Steve Jobs a présenté l’iPhone original en 2007, il s’est vanté que le nouveau smartphone d’Apple avait cinq ans d’avance sur la concurrence. Avec le recul, l’affirmation de Jobs était indéniablement vraie. Si quoi que ce soit, vous pourriez faire valoir qu’il a fallu encore plus de temps à Android pour rattraper ce qu’Apple a apporté avec l’iPhone.

Le marché des smartphones a depuis mûri et, si nous sommes honnêtes, l’écart entre l’expérience utilisateur iOS et l’expérience utilisateur Android est plus petit qu’il ne l’a jamais été. C’est le cas, du moins, lorsqu’il s’agit de logiciels. Le matériel, cependant, est une autre histoire.

Année après année, Apple déploie un nouveau processeur AX qui fait honte à tous ses rivaux. Des tests de vitesse récents entre l’iPhone 12 Pro d’Apple et une gamme de produits phares Android, par exemple, illustrent clairement que l’avance d’Apple en matière de performances matérielles est impressionnante.

Cela dit, nous ne sommes pas ici aujourd’hui pour dénigrer les appareils Android comme Samsung et Google. Au contraire, nous sommes ici pour faire un voyage dans le passé et voir à quel point un iPhone 12 avec une puce A14 Bionic est plus rapide par rapport à l’iPhone d’origine qui est arrivé dans les magasins à l’été 2007.

Le test a été mis en place par les gens de PhoneBuff et c’est une comparaison intéressante, c’est le moins qu’on puisse dire. Le processeur mis à part, le différentiel de RAM est, comme on peut s’y attendre, risible pour deux appareils sortis à 13 ans d’intervalle. Alors que l’iPhone 12 utilisé dans le test dispose de 4 Go de RAM, l’iPhone d’origine dispose d’un maigre 128 Mo de RAM.

Comme vous le verrez dans la vidéo ci-dessous, la concurrence entre les deux appareils n’est même pas serrée. Et ce qui est encore plus fou, c’est que les performances médiocres de l’iPhone d’origine par rapport à l’iPhone 12 étaient considérées comme impressionnantes pour l’époque, un fait qui souligne à quel point l’expérience utilisateur était horrible sur les smartphones vers 2006 et 2007.

Alors que certaines applications s’ouvrent presque aussi rapidement sur les deux appareils, la différence de vitesse est plus flagrante en ce qui concerne les applications comme l’appareil photo et l’App Store. Sur une note connexe, il est un peu surréaliste de voir l’App Store sur l’iPhone d’origine se charger d’applications telles que TikTok et Snapchat en plein écran.

Il convient également de noter que le test ci-dessous ne démontre pas pleinement la différence de vitesse entre les deux appareils, car l’iPhone d’origine est si lent et ancien qu’il ne peut même pas gérer des applications et des tâches plus gourmandes en processeur. En conséquence, une grande partie des tests implique des fonctions d’application très basiques comme une simple recherche Google ou la prise de photos.

La vidéo complète vaut la peine d’être regardée et vous fera certainement apprécier l’appareil que vous utilisez actuellement.

